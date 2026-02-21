Američko gospodarstvo usporilo na kraju 2025.

Usporedba sa četvrtim tromjesečjem 2024. godine pokazuje pak rast aktivnosti za 2,2 posto. U razdoblju od srpnja do rujna bio je na godišnjoj razini porastao za 2,3 posto.

U tri mjeseca zaključno s prosincem američki bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 0,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje kada je uvećan za 1,1 posto,

Anualizirana stopa rasta, koja pokazuje koliko bi BDP porastao unatrag godinu dana da je u svakom tromjesečju rastao istim tempom na tromjesečnoj razini kao i u zadnja tri mjeseca, iznosila je u prošlogodišnjem četvrtom kvartalu 1,4 posto. U trećem kvartalu bila je dosegnula 4,4 posto.

Preliminarno izvješće za četvrto tromjesečje 2025 trebalo je biti objavljeno 29. siječnja, ali je odgođeno zbog obustave rada državnih službi u listopadu i studenom prošle godine, napominju u ministarstvu.

Osobna potrošnja, glavni oslonac najvećem svjetskom gospodarstvu, porasla je u razdoblju od listopada do prosinca za 2,2 posto u odnosu na isto razdoblje godine ranije. U trećem tromjesečju uvećana je za 2,6 posto.

Bruto ulaganja kompanija u fiksnu imovinu uvećana su za 3,7 posto, signalizirajući osjetno ubrzanje u odnosu na razdoblje od srpnja do rujna kada su uvećana za 2,5 posto.

Izvoz je pak na godišnjoj razini porastao za 1,7 posto, istim tempom kao i u razdoblju od srpnja do rujna.

Potrošnja savezne države smanjena je pak za 6,4 posto, gotovo šest puta snažnije nego u ljetnim mjesecima, pokazuju tablice ministarstva. Potrošnja na obranu pala je na godišnjoj razini za tri posto, promijenivši trend u odnosu na ljeto kada je uvećana za otprilike jedan posto.

Potrošnja lokalne države uvećana je pak za 2,3 posto, otprilike kao i u prethodna tri mjeseca.

U cijeloj 2025. godini američko je gospodarstvo poraslo za 2,2 posto, izračunali su statističari. U 2024. aktivnost je bila porasla za 2,8 posto. Motori rasta u prošloj godini bila su ulaganja i osobna potrošnja, napominju statističari.