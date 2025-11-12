EIB i Erste banka potpisali važan sporazum: Za inovacije 305 milijuna eura

Europski investicijski fond (EIF) i Erste&Steiermärkische Bank Hrvatska (Erste banka) potpisali su u srijedu sporazum kojim je EIF osigurao drugo povećanje garancijske linije za Erste banku za inovativna mala i srednja poduzeća (MSP) i mala srednje kapitalizirana poduzeća u Hrvatskoj do maksimalnog iznosa od 100 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz Erste banke

Sporazum je podržan jamstvom iz portfelja InvestEU Europske unije. Potpisani sporazum, kako se navodi, temelji se na uspješnoj suradnji EIF-a i Erste banke koja je započela 2022. u okviru programa InvestEU, a u cilju poboljšanja pristupa dugoročnom financiranju za hrvatske inovativne tvrtke, jačanja konkurentnosti inovativnih tvrtki, poticanja otvaranja radnih mjesta i podupiranja sigurnosti prihoda diljem Hrvatske. EIF i Erste banka dvaput su povećali garanciju kao odgovor na rastuću potražnju na tržištu za ovom vrstom financijskog instrumenta. "Garancije EIF-a omogućuju Erste banci da podrži rast poslovanja, digitalnu transformaciju, održivost te hrvatske kreativne industrije", kazala je zamjenica glavnog direktora EIF-a Merete Clausen.

Pravedna tranzicija i kohezija u Hrvatskoj Garancija će, kako je navela, biti usmjerena i na tvrtke u područjima pravedne tranzicije i kohezije, čime će se osigurati uravnotežen regionalni razvoj i jednake mogućnosti u cijeloj Hrvatskoj. Clausen je istaknula kako partnerstvo s Erste bankom pokazuje njihovu zajedničku predanost izgradnji održivijeg i konkurentnijeg hrvatskog gospodarstva. Predsjednik uprave Erste Banke Christoph Schoefboeck podsjetio je da Erste banka od 2016. surađuje s EIF-om te da su tom suradnjom uvedeni razni garancijski instrumenti, kao što su InnovFin, EaSI, EGF te neograničene i ograničene garancije u okviru programa InvestEU, što je dovelo do realizacije brojnih uspješnih projekata. Banka je time, kako je rekao, uspješno poduprla gotovo 2.000 transakcija u ukupnom iznosu od 653 milijuna eura. "Garancija za inovacije i digitalizaciju u okviru programa InvestEU ima ključnu ulogu u pružanju potpore poduzećima koja su posvećena inovacijama i digitalizaciji. Njome se olakšava pristup financiranju za klijente koji su usmjereni na istraživanje i inovacije, a istodobno se promiče usvajanje digitalnih tehnologija i digitalna transformacija tvrtki", kazao je napominjući kako je na tržištu iznimno dobro prepoznata ova garancija, što potvrđuje njezinu učinkovitost i predanost banke poticanju inovacija i digitalnog rasta.