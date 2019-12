Đuro Đaković je u rasulu. Županija i radnici zazivaju DORH, a naš sugovornik blizak jednoj od bivših uprava tvrdi da zna tko je kriv za propast slavonskog industrijskog diva

Tvornica Đuro Đaković je na koljenima - nema novca za plaće, računi su blokirani na iznos duga od 100 milijuna kuna. Prije dvije godine Đuro je bio stabiliziran i spreman za dokapitalizaciju, no danas, na pragu 2020. sve izgledniji joj je odlazak u stečaj. Radnici nisu primili dvije plaće, nema novca za repromaterijal pa štrajkalo se tamo ili ne, proizvodnja stoji. Vođe štrajka poručuju nam kako se raditi neće dok ne dođe plaća, za tportal se oglasio i DORH, dok je jedan od bivših zaposlenika zabezeknut ponašanjem resornog ministra Darka Horvata, za kojeg tvrdi da već godinu dana zna što se zbiva u Slavonskom Brodu

Ministar gospodarstva Darko Horvat u ponedjeljak je posjetio tvornicu i radnike te im je rekao skoro pa istu stvar koju je prije godinu dana rekao radnicima Uljanika : Traži se pravni okvir za isplatu plaće. To je vrlo teška misija s obzirom na to da su računi Đure Đakovića pod blokadama teškim 100 milijuna kuna . Dakle, najprije treba podmiriti blokade, a onda pronaći novac za plaće i za materijale kojima bi se nastavila proizvodnja.

'Mi nemamo što raditi, pa štrajkom ne činimo štetu. Radi sveukupno petnaestak ljudi na jednom sitnom projektu za MORH i na opremanju vagona za kupca iz Austrije jer je on to sam platio, a mi kao štrajkaški odbor dozvolili. Ostali nemaju potrebe za radom', kaže Barić uz opasku da vjeruje ministru Horvatu koji mora napraviti golem posao da bi oni dobili plaće do Božića, a tvrtka kredit koji bi se nastavila proizvodnja.

Pokušali smo kontaktirati i bivšu Upravu Đure Đakovića, koju je do prije nešto više od mjesec dana vodio Marko Bogdanović, no do zaključenja teksta nismo uspjeli doći do njega, kao niti do Bartola Jerkovića, bivšeg šefa Đuro Đaković specijalnih vozila. No, oni su svoje ostavke detaljno argumentirali u 'oproštajnim pismima' gdje navode da je tvrtka u velikim problemima jer banke više ne žele kreditirati proizvodnju vagona, a Đuro svojeg kapitala nema već godinama.

Srećom, stupili smo u kontakt s bivšim zaposlenikom Đure Đakovića, vliskog jednoj od bivpih uprava, koji već godinama promatra kako kaže, neodgovorno ponašanje najvećeg vlasnika - države, prema tvornici i koji nam pod uvjetom da ostane anoniman, otvara dušu: ' Država nema sluha, niti ga je ikada imala, za rješavanje problema. Osnovni je problem što je Đuro u dvadeset godina izgubio milijardu kuna kapitala. To nije niti do jedne uprave, nego do vlasnika koji je uvijek, kada je zaškripalo, prodavao tvrtke iz grupacije kako bi se financiralo tekuće poslovanje. To je jedina razlika između Đure i brodogradilišta, koja je država izdašno financirala', otvara naš dobro upućeni izvor.