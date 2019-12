Horvat: Traži se pravni okvir za isplatu plaće radnicima Đure Đakovića

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u ponedjeljak je u Slavonskom Brodu, nakon sastanka sa sindikatima, županom Brodsko-posavske županije Danijelom Marušićem i članovima uprave Đuro Đaković grupe izjavio da se radi na iznalaženju pravnog okvira za isplatu plaće radnicima za listopad te da bi nova uprava mogla biti izabrana na rok od šest mjeseci

Đuro Đaković neće u stečaj, plaća za listopad bit će isplaćena slijedeći tjedan. Uz to i plaća za studeni trebala bi stići na vrijeme, riječi su kojima je Željko Klaus , potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske sažeo u ponedjeljak održani dvosatni sastanak.

"Uz to, u ovom trenutku s vladom SAD-a smo u završnoj fazi definiranja ugovornih obaveza oko jednog procesa za koji sam siguran da će Đuri Đakoviću stvarati dobit", rekao je ministar Horvat. Na dodatno pitanje novinara ministar je pojasnio kako se ne radi o strateškom partnerstvu, već o novom poslu za Đuru Đakovića.

"Imamo perspektive koje otvaraju prostor ne samo da Đuro Đaković funkcionira, već da počne vraćati kreditne aranžmane koje je do sada uzimao. Danas su taj projekt podržali svi prisutni na sastanku", rekao je Horvat podsjećajući da se očekuju dodatne narudžbe u 2020. godini od Hrvatske vojske u sklopu jačanja njezine spremnosti.

Horvat je najavio da će nakon razgovora s drugim vlasnicima o kandidatima za članove uprave do kraja slijedećeg tjedna biti održana sjednica Nadzornog odbora, na kojem će biti imenovana nova uprava Đuro Đaković grupe.

Novinari su željeli znati više i o poslovima s Ministarstvom obrane, ali ih je Horvat za dodatne informacije o toj temi uputio na ministra obrane.



Pokušaj novinara da se doznaju već poznati kandidati za upravu Đuro Đaković grupe ostali su bez konkretnog odgovora.

Inače, račun Đuro Đaković grupe je bio blokiran od 30. listopada do 8. studenoga, a zbog neisplate plaća za rujan radnici su bili u štrajku od 24. listopada do 11. studenoga. Nakon deblokade računa i nakon što su svim radnicima isplaćene plaće radnici su 12. studenoga prekinuli štrajk i nastavili raditi. No, nedugo nakon toga, 14. studenoga poslovni računi "Đure Đaković" grupe su ponovno blokirani. Radnici su od 27. studenoga ponovno u štrajku.

Djelomično financijsko restrukturiranje grupacije započelo je odobrenjem HBOR-ova kredita od 95 milijuna kuna krajem 2018., ali je otežano prestankom financiranja proizvodnje vagona kojih je prema ugovorima trebalo isporučiti oko 150.

Horvat je prošloga tjedna u Bruxellesu najavio da će u srijedu doći poznata austrijska tvrtka Palfinger te da je, prema informacijama Ministarstva obrane, na stolu nova narudžba Patrijinih vozila, njih 19 za koja bi se moglo osigurati avansno finaciranje do 50 posto.

"Također nam je prioriet dogovoriti s američkom vladom jedan dugoročan ugovor temeljem kojega bi 'Đuru Đakovića' pretvorili u logistički centar za servisiranje vozila posebne namjene kakva trebaju Hrvatskoj vojsci, a nakon toga za sve zemlje članice NATO-a", kazao je tada ministar.