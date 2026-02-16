Vraćeno više od 22 milijuna eura poreza: Povrat ostvaren i za nekretninu od 103 eura po kvadratu

APN je do danas zaprimio 4328 zahtjeva za povratom poreza na prvu nekretninu, pri čemu je isplatio 22.343.705 eura. Pritom su pravo na povrat poreza dobili vlasnici nekretnine od 259 kvadrata u Istri, ali i oni koji su u Vukovarsko-srijemskoj županiji kupili nekretninu za samo 103 eura po kvadratu
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 16. veljače zaprimila je ukupno 4328 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, izvijestili su iz resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 3828, a odobreno je 2911 zahtjeva za povratom poreza u ukupnom iznosu od 22.343.705 eura. Na povrat 50 posto PDV-a za kupnju prve nekretnine u novogradnji ili izgradnju kuće izdvojeno je 16.011.696 eura, dok je na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN) izdvojeno 6.332.009 eura.
Inače, na dopunu dokumentacije je upućeno 246 zahtjeva, a čak 671 je odbijen, najčešće zbog previsoke cijene nekretnine i prevelike kvadrature. Pojedini zahtjevi su odbijeni zbog kupoprodajnih ugovora potpisanih prije 1. siječnja prošle godine, prevelike dobi podnositelja zahtjeva, pa i zbog toga jer su članovi pojedinih kućanstava u nekoliko navrata podnosili zahtjeve.
Zagreb prednjači
Najviše odobrenih zahtjeva (2911) stiže iz Grada Zagreba. Zatim slijede Zagrebačka (270 zahtjeva), Splitsko-dalmatinska (269) i Primorsko-goranska županija (220). Najmanje zahtjeva zabilježeno je u Požeško-slavonskoj (17), Ličko-senjskoj (18) i Virovitičko-podravskoj županiji (21).
Isplaćene su 1283 potpore u Zagrebu, 165 u Splitu, 140 u Rijeci, 92 u Velikoj Gorici, 75 u Osijeku, 74 u Zadru... Prosječni iznos potpore je 14.757 eura za PDV i 3468 eura za PPN, dok prosječna potpora po obitelji iznosi 7676 eura.
Najmlađi podnositelji zahtjeva imaju 18, a najstariji 44 godine. Prosječna dob je 32 godine. U kućanstvu su u prosjeku dvije osobe, makar je zabilježeno i jedno kućanstvo s čak 12 osoba. Prosječna površina nekretnine je 71 kvadrat. Najmanja nekretnina, od 18 kvadrata, zabilježena je u Zagrebu, dok je u Istri odobren zahtjev za povrat poreza za nekretninu površine 259 kvadrata.
Prosječna cijena nekretnina za koje je odobren povrat poreza iznosi 2194 eura po kvadratu. Pritom je najveća cijena, od 5263 eura po kvadratu zabilježena u Dubrovačko-neretvanskoj, a najmanja, od svega 103 eura po kvadratu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.