Vraćeno više od 22 milijuna eura poreza: Povrat ostvaren i za nekretninu od 103 eura po kvadratu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 16. veljače zaprimila je ukupno 4328 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, izvijestili su iz resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 3828, a odobreno je 2911 zahtjeva za povratom poreza u ukupnom iznosu od 22.343.705 eura. Na povrat 50 posto PDV-a za kupnju prve nekretnine u novogradnji ili izgradnju kuće izdvojeno je 16.011.696 eura, dok je na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN) izdvojeno 6.332.009 eura.

Inače, na dopunu dokumentacije je upućeno 246 zahtjeva, a čak 671 je odbijen, najčešće zbog previsoke cijene nekretnine i prevelike kvadrature. Pojedini zahtjevi su odbijeni zbog kupoprodajnih ugovora potpisanih prije 1. siječnja prošle godine, prevelike dobi podnositelja zahtjeva, pa i zbog toga jer su članovi pojedinih kućanstava u nekoliko navrata podnosili zahtjeve.