Stručnjaci odgovorili: Hoće li pasti cijene nekretnina?

Iako je prošle godine prodano oko deset posto manje nekretnina, cijene stanova u Zagrebu i na obali nastavile su rasti. Zašto su cijene nerealno visoke? Što će donijeti novi Zakon o priuštivom stanovanju?

Pad prometa, a cijene ne posustaju Lana Mihaljinec Knežević, članica Predsjedništva Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK ističe kako pad prometa traje još od 2020. godine, ali rast cijena ne posustaje, iako se vidljivo usporio. 'Cijene prošle godine nisu rasle kao u prvim postcovid godinama, kada je tržište bilo izuzetno aktivno i kad su najviše i porasle', rekla je u Otvorenom. Na cijene, objašnjava, i dalje snažno utječu oni koji nekretninu moraju kupiti zbog životnih okolnosti, ali i investitori.

'U Hrvatskoj je i dalje snažan tradicionalni pristup štednje kroz nekretnine. Imali smo inflaciju i uvođenje eura dodatno je potaknulo ulaganja, a ponude onog tipa nekretnina koje se najviše traže – nema dovoljno', upozorava. Poseban problem vidi u Zagrebu, gdje je potražnja za novogradnjom znatno veća od ponude. 'Iako se puno gradi, na tržište dolazi manje nekretnina nego na vrhuncu sredinom 2000-ih. Uglavnom se nude stanovi vrlo visokih cijena, koji nisu ni blizu priuštivih', kaže. Rabljeni stanovi Fond rabljenih stanova pritom je, dodaje, gotovo iscrpljen. 'Riječ je o sve starijem fondu u koji se desetljećima nedovoljno ulagalo. Ono što se danas oglašava često je precijenjeno – vlasnici imaju previsoka očekivanja u odnosu na to što kupci mogu ili žele platiti'. Zbog toga je tržište, zaključuje, vrlo tromo. 'Ne vidimo dovoljne korekcije traženih cijena da bi te nekretnine pronašle kupce', rekla je Mihaljinec Knežević. Nema sloma tržišta Jasminka Biliškov, vlasnica agencije za nekretnine kaže kako imamo lagano usporavanje tržišta, ali da nema govora o slomu tržišta. 'Tržište je stabilno, samo je malo usporeno. Cijene su takve kakve jesu i relativno su visoke. Rabljeni stanovi dosegnuli su cijene novogradnje, no novogradnja se i dalje drži, pa čak bilježi i lagani rast', kaže Biliškov. Ističe kako se stanovi u novogradnji prodaju već u najranijoj fazi gradnje. 'U Splitu često kažemo da se stanovi prodaju čim krene gradnja. Već nakon dobivanja građevinske dozvole i početka prvih radova, veći dio stanova je rasprodan', pojašnjava. Prema njezinim riječima, tržište nekretnina prolazi kroz očekivanu fazu ciklusa.