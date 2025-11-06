Domaće obrambene tvrtke na sastanku s francuskim divom: 'Nikad više ulaganja nego danas'

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK), u četvrtak se 36 domaćih tvrtki susrelo s predstavnicima francuske grupom Thales, koja se bavi suvremenim tehnologijama u područjima obrane, zrakoplovstva te u digitalnom i kibernetičkom sektoru, izvijestio je HGK.

Tvrtke iz grupacije Thales godišnje ulažu više od četiri milijarde eura u istraživanje i razvoj te zapošljavaju više od 83 tisuće djelatnika u 68 zemalja.

"Europska unija nikada nije više ulaganja usmjerila u sigurnost i obranu nego danas. Hrvatska industrija može i mora biti dio tih procesa, a Hrvatska gospodarska komora tu im je potpora", poručio je potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju Igor Pokaz. Na susretu s predstavnicima Thalesa hrvatske tvrtke predstavile su svoje tehnologije i kapacitete.

HGK je nedavno s Ministarstvom obrane započela projekt mapiranja obrambene industrije, na koji se do sada odazvalo više od 150 tvrtki. Šest od deset tvrtki ima vlastiti istraživačko-razvojni odjel, gotovo sedam od deset surađuje s akademskim i znanstvenim institucijama, a više od 70 posto ima vlastitu proizvodnju. Čak 85 posto izvozi u zemlje Europske unije i NATO-a. Nadalje, više od polovice domaćih tvrtki primjenjuje automatizaciju, robotiku i elektroničke sustave, trećina već koristi umjetnu inteligenciju, računalni vid i senzorske tehnologije. Da hrvatska industrija može iskoristiti prilike na razini Europske unije, potvrđuju iz tvrtke Amphinicy Technologies, koja pruža inovativna softverska rješenja za svjetsku satelitsku industriju, kao i iz Končar Digitala.