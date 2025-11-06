Domaće obrambene tvrtke na sastanku s francuskim divom: 'Nikad više ulaganja nego danas'

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK), u četvrtak se 36 domaćih tvrtki susrelo s predstavnicima francuske grupom Thales, koja se bavi suvremenim tehnologijama u područjima obrane, zrakoplovstva te u digitalnom i kibernetičkom sektoru, izvijestio je HGK.
Tvrtke iz grupacije Thales godišnje ulažu više od četiri milijarde eura u istraživanje i razvoj te zapošljavaju više od 83 tisuće djelatnika u 68 zemalja.
"Europska unija nikada nije više ulaganja usmjerila u sigurnost i obranu nego danas. Hrvatska industrija može i mora biti dio tih procesa, a Hrvatska gospodarska komora tu im je potpora", poručio je potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju Igor Pokaz.
Na susretu s predstavnicima Thalesa hrvatske tvrtke predstavile su svoje tehnologije i kapacitete.
HGK je nedavno s Ministarstvom obrane započela projekt mapiranja obrambene industrije, na koji se do sada odazvalo više od 150 tvrtki. Šest od deset tvrtki ima vlastiti istraživačko-razvojni odjel, gotovo sedam od deset surađuje s akademskim i znanstvenim institucijama, a više od 70 posto ima vlastitu proizvodnju. Čak 85 posto izvozi u zemlje Europske unije i NATO-a.
Nadalje, više od polovice domaćih tvrtki primjenjuje automatizaciju, robotiku i elektroničke sustave, trećina već koristi umjetnu inteligenciju, računalni vid i senzorske tehnologije.
Da hrvatska industrija može iskoristiti prilike na razini Europske unije, potvrđuju iz tvrtke Amphinicy Technologies, koja pruža inovativna softverska rješenja za svjetsku satelitsku industriju, kao i iz Končar Digitala.
"Sudjelovanje u projektima Europskog fonda za obranu (EDF) predstavlja važnu priliku za jačanje suradnje s vodećim europskim partnerima u području satelitskih komunikacija, kao i za daljnji razvoj i međunarodnu primjenu naših proizvoda i usluga. Dokazujemo da hrvatske tvrtke mogu ravnopravno doprinositi europskim obrambenim sposobnostima i radujemo se novim prilikama za širenje suradnje", rekao je voditelj razvoja u tvrtki Amphinicy Technologies, Hrvoje Bašić.
"Kao proizvođač ključne opreme za kritičnu infrastrukturu, Končar izravno sudjeluje u razvoju sustava dvojne namjene. Naša složena rješenja – od transformatorskih stanica do postrojenja za proizvodnju električne energije – čine temelj civilne i vojne infrastrukture. U današnjem sigurnosno izazovnom okruženju, zaštita takvih sustava nadilazi tradicionalne okvire i uključuje kibernetičku sigurnost, anti-dronske sustave te primjenu napredne analitike. Upravo ta analitika omogućuje održivost i otpornost sustava u neizvjesnom geopolitičkom kontekstu", izjavio je direktor KONČAR – Digitala, Stjepan Sučić.
Potporu događanju i jačanju suradnje između hrvatskog i francuskog gospodarstva dao je i veleposlanik Francuske u Hrvatskoj Fabien Fieschi, a nakon okruglog stola u kojem su sudjelovali i predstavnici hrvatske obrambene industrije održani su pojedinačni B2B sastanci.