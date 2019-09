Dobavljači Agrokora postavili uvjete. Što će odgovoriti Fortenova?

Dobavljači bivšeg Agrokora traže da se kod isplate graničnog duga točno definira limit isplate minimalno 50 posto toga duga za svaku godinu pa tako i isplata minimalno polovice graničnog duga za 2018. do kraja ove godine, izjavio je u utorak navečer predsjednik Udruge dobavljača i čelnik Podravke Marin Pucar, koji vjeruje da će doći do dogovora s Fortenovom

Na novinarski upit što ako ne dođe do dogovora, Pucar odgovara da "uvijek postoji i opcija B", ali je uvjeren da su obje strane poslovne te da znaju koliko bi bez dogovora izgubile. "Uvjeren sam da će do dogovora doći", rekao je.

Na upit ovisi li o dogovoru s Fortenovom oko isplate graničnog kako će predstavnici dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću sutra glasovati oko refinanciranja roll-up kredita, rekao je kako je to "na dobrom putu logike" te kako svatko u razgovorima koristi svoje snage i argumente.

"Dobavljači žele da ovaj proces završi što uspješnije i žele podržati i refinanciranje koje je u tijeku. Ako naši minimalni interesi budu zadovoljeni, može se očekivati podrška naših predstavnika u Privremenom vjerovničkom vijeću", zaključio je.

Naime, zbog problema isplate 17,5 milijuna eura graničnog duga za 2018. godinu, a s obzirom da iz Fortenove predlažu da se sada plati samo pet milijuna eura, upitno je hoće li dva predstavnika dobavljača u peteročlanom Privremenom vjerovničkom vijeću Agrokora sutra glasovati za prihvaćanje novog kreditiranja kojim bi se refinancirao roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura koji je realiziran u lipnju 2017. godine. Sredinom srpnja ove godine Fortenova je objavila da će taj roll-up kredit refinancirati izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR uz donju granicu od 1 posto. To refinanciranje predvode američki investicijski fond HPS Investment Partners uz sudjelovanje VTB banke.