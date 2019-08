Član Uprave najveće medijske kuće u baltičkim zemljama dolazi u Rovinj

Dvanaesti Weekend Media Festival ove će godine od 19. do 22. rujna u Rovinju ugostiti brojne zanimljive predavače među kojima je i diplomirani odvjetnik i zaljubljenik u medije, Estonac Raido Soom

Soom je član Uprave i direktor prodaje u Postimees Grupi, najvećoj medijskoj kući na Baltiku koja je osnovana davne 1857. godine, a na Weekendu će održati predavanje Media done the #EstonianWay na temu medija u Estoniji. Povodom njegovog gostovanja na najvećem regionalnom komunikacijskom festivalu razgovarali smo o izazovima s kojima se susreću estonski mediji, perspektivi oglašavanja te budućnosti medija općenito.

Koji su najveći izazovi za estonske medije?

Ovisi s kojeg kuta gledamo. S poslovne strane, koja je moja glavna odgovornost, smatram da je izazov isti kada se gleda šira slika - kako spriječiti otjecanje novca u internacionalne platforme. Kao manja zemlja smatram da imamo neke prednosti. S obzirom da je tržište malo, lako ga je cijelog pokriti ili vrlo brzo probiti neka nova rješenja ili ideje za tržište. Estonski narod i poduzeća su vrlo prilagodljivi i voljni probati nove stvari, a to je savršeno za lansiranje novih ideja. Primjerice, neki dan smo lansirali naše nove tiskane novine za djecu pod nazivom Postimees Junior. Ali, istovremeno, moramo imati na umu da, kako je tržište malo, tako je i naš 'udio' u medijima mali, to znači da granica ulaska na tržište za lokalne medije ne smije biti niska kao što je za neke internacionalne igrače. To znači da je u nekim slučajevima manjim poduzećima teško biti konkurentan, ali trudimo se davati sve od sebe putem direktne prodaje, prodaje posebnih projekata i rješenja.

S obzirom da se nalazimo u digitalnom dobu gdje su brzina i dostupnost informacija najvažnija obilježja medija, tiskanim medijima je teško privući čitatelje. Koja je Vaša vizija čitatelja tiskanih medija u budućnosti?

Zadnjih deset godina slušam kako su tiskani mediji mrtvi ili će umrijeti u naredne dvije-tri godine. U slučaju Estonije mogu reći da je ovo daleko od istine. Danas imamo ukupno osam novina (najveće dnevne, tjedne za djecu i šest lokalnih novina) i mogu reći da rade dobro. Naravno, ostvariti rast u obliku prodaje sve je teže iz godine u godinu. Moramo smišljati nove, zanimljivije sadržaje, i načine da privučemo oboje – i čitatelje i novac. Smatram da su sve naše novine pronašle svoju nišu na tržištu te ono na što će se fokusirati i kako zadržati svoje čitatelje. Dugoročno, smatram da se tiskani mediji ne mogu uspoređivati s internetskim portalima – koncepti su potpuno različiti, i ako ih netko pokuša usporediti, kraj će doći vrlo brzo. Ali, ako je netko identificirao nišu i publiku koju žele doseći, tada je moguće, ne samo preživjeti, nego i napraviti poslovni slučaj iz toga (istina, ne s viskom maržom).