Najbogatiji Japanac mete europsko tržište i ne misli tu stati

Ta filozofija nije nova, nego prati Uniqlo još od prve trgovine otvorene 1984. u Hirošimi, piše Tagesschau .

Uniqlo to zove lifewear - odjeća za svaki dan i svaku priliku, dizajnirana da traje godinama. „Ne pokušavamo privući kupce stalnim novim kolekcijama, nego ih zadržati kvalitetom “, poručuje Ai Kanda iz PR odjela tvrtke.

Ulazak u Uniqlo trgovinu u Tokiju izgleda kao i u bilo kojoj drugoj svjetskoj modnoj kući: blještavo svjetlo, staklene površine, moderna glazba, savršena urednost. No na policama - iznenađenje. Umjesto trendovskih uzoraka i sezonskih kolekcija, dominiraju jednostavni krojevi i neutralne boje: crna, bijela, bež.

Poslovni rezultati govore sami za sebe

U svijetu u kojem sve više potrošača razmišlja o održivosti i dugovječnosti proizvoda, Uniqlo je pogodio trenutak. Fast Retailing je u prošloj poslovnoj godini ostvario više od 19 milijardi eura prihoda, približivši se švedskom H&M-u koji je tek nešto iznad 21 milijarde.

Najveći rast Uniqlo danas bilježi u Europi. U Njemačkoj je nedavno otvorena nova trgovina u Frankfurtu, a uskoro slijedi i München, čime će mreža narasti na dvanaest lokacija. Kako bi se dodatno približio europskom ukusu, tvrtka je angažirala novu kreativnu direktoricu – britansku modnu dizajnericu Claire Waight Keller, poznatu po radu za Givenchy i Chloé.

Najbogatiji Japanac iza carstva jednostavne odjeće

Na čelu Uniqloa stoji Tadashi Yanai, najbogatiji čovjek Japana, čije se osobno bogatstvo procjenjuje na više od 38 milijardi eura. Tvrtku je naslijedio od oca 1970-ih, a zatim je pretvorio u globalni brend.

Za njega nije riječ samo o poslu, nego i o nacionalnom ponosu. Često ističe „nevjerojatno znanje o tkaninama i obradi tekstila“ koje postoji u japanskoj industriji. Svaki šav, kaže, mora imati smisao.

No, kao i svi globalni modni divovi, Uniqlo se oslanja na masovnu proizvodnju u Bangladešu i Vijetnamu. Razlika je u tome što europskim kupcima pokušava ponuditi dodatnu vrijednost – primjerice mogućnost popravka odjeće u trgovini korištenjem tradicionalne japanske tehnike vezenja sashiko.

Tehnologija i tradicija u istoj vrećici

Iako se širi svijetom, Uniqlo ne skriva svoje podrijetlo. Japanska filozofija reda, preciznosti i estetike utkane su u svaki dio poslovanja.

Primjerice, u trgovinama nema blagajnika – kupac samo stavi svoju vrećicu na skener i sustav automatski očita sve artikle zahvaljujući RFID čipovima u etiketama. Brzo, praktično i tiho futuristički — baš u japanskom stilu.

Iako se na prvi pogled čini kao još jedna „brza moda“, iskustvo kupnje u Uniqlu ipak je nešto drugo. Umjesto stalnog jurenja za novim kolekcijama, poruka je jednostavna: kupi jednom — nosi dugo. A pitanje je samo jedno: hoće li europski kupci to prihvatiti?