Lideri u zamahu: Jedan ide u nečije ruke, drugom pomogao Thompsonov koncert

Jedan od najvećih domaćih fondova privatnog kapitala, Invera Equity Partners, najavio je nekoliko novosti u svom poslovanju. Osim prodaje Muzeja iluzija, uskoro bi kupca trebala dobiti i tvrtka Kompare, lider u pružanju poslovnih informacija. S druge strane, nastavljaju s potencijalnim širenjem usluga ticketinga kroz Entrio na još šest europskih tržišta. Njihov bi, pak, rast moglo obilježiti osnivanje drugog fonda s ciljanom vrijednošću od 200 milijuna eura

U segmentu pružanja poslovnih informacija, ali i prodaje ulaznica, u Hrvatskoj postoje dvije tvrtke koje su sinonimi za te djelatnosti. Kompare je dugo godina tržišni lider u pružanju poslovnih informacija o osiguranjima i telekomunikacijskim uslugama, a Entrio je to nedavno postao u segmentu ticketinga. Objema tvrtkama upravlja jedan od naših najrazvijenijih fondova privatnog kapitala, Invera Equity Partners, koji s njima ima velike planove. Štoviše, planiraju Kompare staviti na tržište, odnosno ponuditi ga drugim ulagačima. "Dobili smo nekoliko ponuda, koje su nam okvirno otkrile što bismo mogli očekivati. Opet smo se odlučili za strukturirani proces, što znači opet odraditi kompletnu pripremu kako bismo na kraju dobili što bolju cijenu i da zadovoljimo naše investitore. Tako da očekujemo s Kompareom izaći na tržište krajem prvog kvartala i završiti cijelu transakciju krajem 2026. godine", rekao je Slaven Kordić iz Invere, dodajući da traže savjetnika koji će ih zastupati u cijelom procesu. Prema podacima sa servisa Poslovna Hrvatska, Kompare je lani ostvario prihod od 3.485.700 eura, što je za otprilike trećinu više nego godinu ranije. Neto dobit je, pak, s 5700 skočila na 345.100 eura, no EBITDA je i dalje u minusu za gotovo 800.000 eura. Značajni dio njihova razvoja, osim unapređenja usluga, može se pripisati lanjskom preuzimanju Progreso grupe, prve domaće licencirane agencije za kreditno posredovanje te imenovanju Bojana Radlovića na poziciji predsjednika uprave.

Prekretnica na Hipodromu Što se, pak, Entrija tiče, on neće u prodaju, barem zasad. Iz Invere tvrde da će nastaviti širiti njegovo poslovanje, jer se pojavio interes iz brojnih zemalja. "Osim sa zemljama u bivšoj Jugoslaviji, vodimo pregovore za rumunjsko, bugarsko, grčko, mađarsko, austrijsko i švicarsko tržište, zbog toga što smo predstavili kakvu tehnologiju i platformu imamo. Nadamo se da će Entrio kroz godinu ili dvije početi biti vaneuropski igrač. Prva teza je bila, hajdemo preskočiti Jugoslaviju, ali sad se dogodilo nešto veće", ustvrdio je Kordić. Prekretnica je bio koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, za kojeg je prodano više od pola milijuna ulaznica. Riječ je o najvećem koncertu u povijesti, a sama činjenica da je toliko ulaznica prodano u relativno kratkom vremenu privukla je pažnju mnogih. "Izvan granica bivše Jugoslavije su nas ljudi počeli kontaktirati zbog tehnologije kojom smo uspjeli pokriti toliku masu u tako kratkom roku. To jednostavno ne možete testirati, ali oni su zainteresirani i žele surađivati s nama", rekao je Kordić.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







Iz jednog projekta u drugi Cijela priča oko Entrija kao dijela portfelja jednog fonda privatnog kapitala, započela je s njihovim drugim projektom, Muzejom iluzija. Kako su najavili čelnici Invere na konferenciji "Izazov promjene", Muzej iluzija bi uskoro trebao postati dijelom jedne od najvećih američkih grupacija u zabavnoj industriji, a Entrio bi, pak, mogao od toga značajno profitirati. "Bili smo nezadovoljni s providerima karata za Muzej iluzija u Americi da smo rekli 'Je l' moguće da nema nikog?' I onda smo skužili da ne postoji industrija, već jedan veliki igrač koji drži strahovito puno u tom segmentu, ali nema rješenje za nas. Tako se rodila priča o regionalnoj konsolidaciji ticketing industrije s mogućnošću suradnje i na američkom kontinentu povrh Muzeja iluzija. Počeli smo razgovarati sa sedam tvrtki i tu je Entrio igrom slučaja bio ta firma i oni su danas platforma preko koje sve radimo", objasnio je Kordić iz Invere. Tvrtka kojoj je direktor ujedno i njen osnivač Berislav Marszalek, ušla je u portfelj Invere u lipnju prošle godine. Tu su godinu, prema podacima Poslovne Hrvatske, završili s prihodima od 2.185.000 eura, što je prvi put da su im prihodi prešli dva milijuna eura, vjerojatno zahvaljujući sinergiji s Ulaznice.hr. No, neto dobit i EBITDA su bile u minusu, što bi se moglo ispraviti u financijskom izvještaju za ovu godinu.

Novi, jači fond No, to nisu sve novosti i Invere. Tvrtka koja trenutno drži kapital od 62 milijuna eura planira pokrenuti još jedan, znatno veći fond, koji bi omogućio još više akvizicija. U tome će im pomoći i zajam Europske banke za obnovu i razvoj od 30 milijuna eura. "Prvi fond je užasno težak. Nas dvojica smo sjedili sami, nismo imali zaposlenih. Napravili smo portfolio i napravili to što smo napravili. Imamo 20 ljudi. Target je za drugi fond 200 milijuna eura, radit ćemo više i kvalitetnije dealove, egzekucija se samo povećala. MIslim da ćemo u drugom fondu napraviti više nego u prvom", istaknuo je Kemal Sikirić iz Invere.