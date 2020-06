Britanske kompanije, banke i druge institucije ispričavaju se zbog uloge u kolonijalnoj prošlosti i trgovini robljem, pogledajte kakvu su ulogu imale u tom razdoblju

Poznati osiguravatelj Lloyd's objavio je ispriku zbog svoje uloge u osiguravanju 'tereta' koji se prevozio u atlantskoj trgovini robljem, a slične isprike zbog kontroverzne prošlosti ovih dana ponudili su Bank of England te ugostiteljski lanac Greene King, dok se lista britanskih korporacija vezanih uz ropstvo proteže i na velike banke HSBC, Royal Bank of Scotland i Barclays

Nakon ukidanja ropstva britanska je država prikupila novac za obeštećenje, no on nije isplaćivan bivšim robovima, već njihovim donedavnim vlasnicima zbog gubitka 'imovine'.

Kao kolonijalna supersila, Velika Britanija i danas nosi značajan teret svoje prošlosti, a u to su umiješane brojne tamošnje kompanije. Ropstvo je u Britaniji ukinuto zakonom iz 1833. godine, no duh vremena obilježio je i taj potez.

I brojna druga slavna imena britanskog poslovnog života na razne su načine povezana s ropstvom. Tamošnji dnevni list The Daily Telegraph proveo je istragu u kojoj je ustanovljeno da su, uz Lloyd's, velike bankovne grupe Royal Bank of Scotland , HSBC i Barclays imale veze s ropstvom. Royal Bank of Scotland je prije desetak godina u jednom izvještaju priznala da su neke 'osobe koje su bile u partnerskoj ili direktorskoj poziciji u tvrtkama iz kojih je nastala Royal Bank of Scotland Group bili vlasnici robova ili na druge načine bili izravno povezani s kompanijama koje su na Karibima koristile roblje'. Ta je banka pronašla i informacije koje upućuju na to da su neke ključne osobe iz povijesti bile povezane i s vlasništvom brodova koji su prevozili robove.

Sličnu poveznicu ima i najveća europska banka HSBC te svoju vezu s trgovinom robljem duguje svojedobnom preuzimanju London Joint Stock Banka , a koliko povijest može biti kompleksna, pokazuje to da se čak i središnja banka Velike Britanije ispričala zbog svojih veza s ropstvom. Bank of England priznala je 'neoprostive veze' nekih njenih prošlih guvernera i šefova s ropstvom te obećala da će ukloniti njihove portrete iz svojih prostorija.

Barclays je njegova korporativna prošlost pak smjestila na dvije suprotstavljene strane. Banka je dobila ime po Davidu Barclayu, a on se krajem 18. stoljeća aktivno borio i zalagao za ukidanje ropstva. No banka je kasnije preuzela neke druge konkurente, poput Colonial Banka , s kojima su usko povezani bili i ljudi koji su se okoristili spomenutim obeštećenjem britanske države nakon ukidanja ropstva.

Neugodna situacija u kojoj se ovih dana nalaze spomenute britanske kompanije i institucije prilično podsjeća na sličnu poziciju u kojoj su se našle njemačke korporacije nakon Drugog svjetskog rata. Brojni danas ugledni njemački brendovi, poput BMW-a, Bayera ili Hugo Bossa, nose svoje crne mrlje povezanosti, bilo dobrovoljne, bilo prisilne, s nacističkim režimom.

Promjena društvene klime ovih dana natjerala je britanske brendove da iskažu jasne stavove prema kontroverznim dijelovima svoje povijesti vezanim uz ropstvo. U Royal Bank of Scotland izjavili su da 'kao organizacija s poviješću koja se proteže na više od 300 godina, ova važna i bolna pitanja jesu dio naše povijesti', ali da 'prepoznaju odgovornost' da se suoče s njima. U svjetskoj povijesti, u kojoj se bezbroj puta isprepliću osobni, korporativni i državni interesi, pohvalno je to što neke korporacije barem sada, čak i ako je to tek simbolično, priznaju i neugodne istine vezane uz svoju povijest. No puno bi pohvalnije bilo kad bi to napravile one korporacije koje kontroverzne, upitne i sramotne poteze vuku i danas.