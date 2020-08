Tražite stan? U ponedjeljak kreće skupljanje ponuda za državne subvencije

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) obavijestila je u petak sve zainteresirane kreditne institucije da će u ponedjeljak, 24. kolovoza biti objavljen poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

Kako navode iz APN-a, rok dostave ponuda za kreditne institucije je 1. rujna ove godine do 16 sati.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat izjavio je u srijedu da je za ovu godinu osigurano 10-ak milijuna kuna za mjeru subvencioniranja stambenih kredita te da svi zainteresirani mogu očekivati javni poziv.

Dosad četiri natječaja za subvencionirane kredite

Dosad je već provedeno četiri kruga prijava za subvencioniranje kredita, a prvi put prijave građana su se počele zaprimati u rujnu 2017. godine, dok je ove godine iznimno natječaj održan i na proljeće.

Prema dosadašnjoj praksi, APN je objavljivao javni poziv kreditnim institucijama za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora, kroz neko vrijeme objavljivao se popis banaka s kojima je sklopljen ugovor, kao i iznos efektivnih kamatnih stopa za eurske i kunske kredite koje su pojedine banke ponudile.

Potom slijedi objava oglasa o početku subvencioniranja stambenih kredita, a kroz određeno razdoblje kreće i zaprimanje prijava, koje banke u ime svoje klijenata predaju u APN.

Primjerice, ove godine javni poziv bankama za dostavu ponuda je bio objavjen 19. veljače, a zahtjevi u APN su se počeli zaprimati 30. ožujka, dok je lani poziv bankama upućen 23. srpnja, a prijave su se zaprimale od 10. rujna.

Kako stoji na internetskim stranicama Ministarstva, do ove je godine ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 9.410 obitelji osiguralo svoj dom, a kada se tome pribroji i 3.681 zahtjev s ovogodišnjeg proljetnog natječaja, broj korisnika subvencija doseže 13 tisuća.

Po već ranije poznatim uvjetima, zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja prošle godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.