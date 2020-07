Ministar Horvat otkrio detalje o planovima obnove Zagreba

Gost Dnevnika Nove TV, ministar postornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat govorio je o detaljima Zakona o obnovi od potresa

"Vlada RH i prije izbora stavila je na raspolaganje kroz dvije ili tri odluke određena sredstava za sanaciju krovišta, potpornih zidova i drugih elemenata. Ovo je jedna elementarna nepogoda koja se ne može riješiti od petka do ponedjeljka", kazao je Horvat za Dnevnik.hr .

Na pitanje kako misli spriječiti lešinarenje i nerealne cijene za radove koje su građani primorani plaćati, odgovorio je: "Mi smo u samom konstruktu zakona odredili da to bude organizirana obnova, da institucije provode javna nadmetanja, da se definiraju maksimalni iznosi cijena projektiranja, radova i materijala".



Onima čije će se kuće morati rušiti, država će graditi novu.

"U fazi smo definiranja kriterija temeljem kojih ćemo odrediti kvadraturu i faznost gradnje takve kuće. To će biti visoki roh bau, izgrađen na teret države", rekao je.



"I o tome razgovaramo. Svemu pristupamo s punom dozom povjerenja. Svi vlasnici koji su bili zatečeni potresom i koji su bili pravi vlasnici na dan potresa imat će pravo na obnovu", odgovorio je na pitanje hoće li se jednako obnavljati vlasnicima čija je jedina nekretnina oštećena kao i iznajmljivačima.



Ministar je rekao da oni koji su sami počeli graditi, država će im sredstva nadoknaditi. Nada se kako će so rujna početi s projektiranjima. Sve zgrade će dobiti protupotresnu obnovu višeg stupnja nego su bile prije potresa.

"To će reći struka. Svaka zgrada, a to je ugrađeno u zakon, dobit će protupotresni ili seizmički certifikat kojim ćemo morati ustanoviti koja je to otpornost zgrade nakon sanacije", rekao je,

Horvat je najavio i kako se nastavlja s APN programom. "Možda u malo drugačijoj formi. U ovom trenutku smo sigurni da želimo kontinuitet u ovoj energetskoj obnovi. Način na koji se u ovom trenutku subvencionira obnova stanova, a možda ima mogućnosti modaliteta drugačijega pristupa, ali puno fleksibilnijih. Jedna od ideja da svi oni poticajni stanovi koji traže vlasnika, imaju u prvom koraku potrebu za određenim angažmanom i za zaduženjem. Ako i jedan dio tih stanova napravimo i omogućimo najam tih stanova, ti najmoprimci neće biti kreditno opterećeni i moći će taj kreditni aranžman tražiti u pogodnijoj situaciji", objavio je.



Rekao je i kako misli da će rupe za eventualne malverzacije biti minimalne.

"Ja sam u poduzetništvu uvijek zagovarao drugu priliku", odgovorio je na pitanje zašto više nije ministar poduzetništva.

"Ali ovo je meni treća prilika. Nemojte zaboraviti da sam ja bio i ministar poduzetništva i obrta, pa ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, danas ministar prostornog uređenja. Mislim da su i godine tu gdje neka perspektiva više možda ni neće postojati", zaključio je ministar.