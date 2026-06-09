Amerikanci strahuju od inflacije: Očekuju preko tri posto za godinu dana

U svibanjskoj anketi građani su procijenili da bi inflacija za godinu dana trebala iznositi 3,5 posto. U travnju bili su prognozirali da će u tom vremenskom roku dosegnuti 3,6 posto.

Amerikanci su tako signalizirali da očekuju stabilizaciju rasta cijena budući da su podaci ministarstva rada bili pokazali da su u travnju potrošačke cijene bile više za 3,8 posto nego lani, označivši najvišu stopu inflacije u tri godine. U ožujku bila je iznosila 3,3 posto.

Prognoze građana za tri odnosno za pet godina pokazuju u svibanjskoj anketi stopu inflacije od 3,1 odnosno od 3,0 posto, kao i u istraživanju koje je njujorški ogranak Feda proveo u travnju.