Amerikanci strahuju od inflacije: Očekuju preko tri posto za godinu dana

Amerikanci očekuju da će inflacija za godinu dana iznositi osjetno više od tri posto, signalizirajući ipak da bi se rast cijena na dulji rok trebao stabilizirati, pokazali su u ponedjeljak rezultati redovne ankete njujorškog ogranka američke središnje banke (Fed).
U svibanjskoj anketi građani su procijenili da bi inflacija za godinu dana trebala iznositi 3,5 posto. U travnju bili su prognozirali da će u tom vremenskom roku dosegnuti 3,6 posto.
Amerikanci su tako signalizirali da očekuju stabilizaciju rasta cijena budući da su podaci ministarstva rada bili pokazali da su u travnju potrošačke cijene bile više za 3,8 posto nego lani, označivši najvišu stopu inflacije u tri godine. U ožujku bila je iznosila 3,3 posto.
Prognoze građana za tri odnosno za pet godina pokazuju u svibanjskoj anketi stopu inflacije od 3,1 odnosno od 3,0 posto, kao i u istraživanju koje je njujorški ogranak Feda proveo u travnju.
Cijene goriva će porasti za pet posto?
Relativna stabilnost dugoročnih prognoza građana signalizira da su uvjereni da će se inflacija vratiti na ciljane razine, istaknuli su dužnosnici središnje banke.
Cijene goriva trebale bi za godinu dana porasti za pet posto, procijenili su građani u svibnju, nešto slabije no što su bili prognozirali u prethodnom mjesecu.
Troškovi stanovanja trebali bi pak po njihovim prognozama porasti za 3,5 posto, što je najviša prognozirana stopa rasta od srpnja 2022. godine. U travnju bili su očekivali rast od 3,0 posto.
Pesimizam oko dostupnosti kredita
Očekivanja građana o dostupnosti kredita u budućnosti pogoršana su pak u svibnju, uz tek 8,2 posto ispitanika koji očekuju da će za godinu dana lakše do kredita. U travnju njihov udio iznosio je 10,2 posto.
Pronoze ispitanika o tržištu rada bile su u svibnju podijeljenje, pokazala je anketa. Ispitanici nešto manje strahuju od veće nezaposlenosti u budućnosti, ali više ih brine da neće moći pronaći novi posao ako dobiju otkaz.
Rezultati ankete pokazali su i da samo 22,9 posto ispitanika očekuje nešto bolju osobnu financijsku situaciju za godinu dana, a pogoršanje očekuje njih ukupno 36,0 posto.