Američka vlada optužila Nike za diskriminaciju bijelaca: Stigao odgovor kompanije

Američka savezna agencija za provedbu zakona o zabrani diskriminacije pri zapošljavanju zatražila jeod suda da provede sudski poziv protiv kompanije Nike, optužujući proizvođača sportske odjeće i opreme za diskriminatorne prakse prema bijelcima
Riječ je o Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), saveznoj agenciji nadležnoj za provedbu zakona o zabrani diskriminacije pri zapošljavanju, koja je u sudskom podnesku navela da Nike "nije pružio sve tražene informacije" u sklopu istrage. Agencija je zatražila od saveznog suda u Missouriju da naloži izvršenje sudskog poziva.
Prema dokumentu, ravnateljica EEOC-a Andrea Lucas izjavila je 2024. da je Nike prekršio zakon diskriminatornim postupanjem prema bijelim zaposlenicima, kandidatima za posao i sudionicima programa osposobljavanja, kao i postavljanjem cilja da 30 posto vodećih pozicija zauzimaju pripadnici etničkih manjina.
Predsjednik Donald Trump imenovao je Lucase na čelo agencije u studenom, nakon što ju je 2020. imenovao njezinom članicom. Lucas se protivi programima raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI).
Nike je u odgovoru ocijenio da zahtjev EEOC-a predstavlja "iznenađujuću i neuobičajenu eskalaciju" te poručio da u istrazi postupa u "dobroj vjeri".
"Podijelili smo tisuće stranica dokumenata i detaljne pisane odgovore te smo u postupku dostave dodatnih informacija", naveo je Nike u izjavi poslanoj AFP-u, dodajući da je tvrtka "posvećena poštenim i zakonitim praksama zapošljavanja" te poštivanju svih važećih zakona protiv diskriminacije.
Nike je posljednjih godina izazivao pozornost i političkim istupima, među ostalim reklamnom kampanjom s bivšim igračem američkog nogometa Colin Kaepernick, koji je 2016. kleknuo tijekom izvođenja američke himne u znak prosvjeda protiv policijskog nasilja nad manjinama, što je izazvalo osude dijela američkih konzervativaca, uključujući Trumpa.