Američka vlada optužila Nike za diskriminaciju bijelaca: Stigao odgovor kompanije

Riječ je o Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), saveznoj agenciji nadležnoj za provedbu zakona o zabrani diskriminacije pri zapošljavanju, koja je u sudskom podnesku navela da Nike "nije pružio sve tražene informacije" u sklopu istrage. Agencija je zatražila od saveznog suda u Missouriju da naloži izvršenje sudskog poziva.

Prema dokumentu, ravnateljica EEOC-a Andrea Lucas izjavila je 2024. da je Nike prekršio zakon diskriminatornim postupanjem prema bijelim zaposlenicima, kandidatima za posao i sudionicima programa osposobljavanja, kao i postavljanjem cilja da 30 posto vodećih pozicija zauzimaju pripadnici etničkih manjina.

Predsjednik Donald Trump imenovao je Lucase na čelo agencije u studenom, nakon što ju je 2020. imenovao njezinom članicom. Lucas se protivi programima raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI).