Zašto Hrvatska kaska za Slovenijom u električnim autima: Razlog nije cijena

S. M.

20.04.2026 u 23:19

Električni automobil (ilustracija)
Električni automobil (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Matko Begovic/PIXSELL
Na prvi pogled Hrvatska i Slovenija imaju gotovo identično tržište automobila. No kada se pogleda prodaja električnih vozila, razlika je golema i sve govori o tome kako sustav može ubrzati ili zakočiti tranziciju prema električnoj mobilnosti.

Na papiru - gotovo ista priča. Tijekom prva tri mjeseca ove godine u Hrvatskoj je registrirano 16.738 novih automobila, dok je u Sloveniji ta brojka vrlo slična -16.501. No kada se pogleda koliko je među njima električnih vozila, razlika postaje dramatična.

vezane vijesti

U Hrvatskoj je prodano 807 električnih automobila, dok ih je u Sloveniji čak 2.297. Najveći razlog ove razlike nije cijena automobila niti ponuda modela nego sustav poticaja, piše Autonet.

U Hrvatskoj tržište električnih vozila u velikoj mjeri ovisi o državnim subvencijama koje dolaze kroz natječaje. Problem je što ti natječaji često traju vrlo kratko i funkcioniraju po principu ‘najbržeg prsta’, što stvara nesigurnost i frustraciju među kupcima.

U Sloveniji je pristup potpuno drugačiji. Poticaji su dostupni gotovo cijele godine, proces je jednostavniji i predvidljiviji, a kupci imaju dovoljno vremena za donošenje odluke. Iako su iznosi poticaja čak i manji nego u Hrvatskoj, sustav funkcionira stabilnije i to se jasno vidi na tržištu.

Stabilno tržište vs. čekanje natječaja

U praksi to znači da se u Hrvatskoj kupnja električnog automobila često svodi na pitanje: hoće li biti poticaja i hoće li ih uspjeti dobiti. Takav model stvara umjetne skokove u prodaji, ali ne i stabilan rast. U Sloveniji je situacija suprotna - tržište se razvija kontinuirano, bez naglih oscilacija.

To potvrđuju i širi podaci. Dok je u Sloveniji prodaja električnih vozila snažno rasla, u Hrvatskoj je u nekim razdobljima čak i padala, unatoč sve većoj ponudi modela.

Infrastruktura i navike kupaca

Osim poticaja, važnu ulogu igra i infrastruktura. Jedan od ključnih razloga slabije potražnje u Hrvatskoj je i nedostatak punionica, što dodatno usporava prelazak na električna vozila.

S druge strane, slovensko tržište već pokazuje znakove zrelosti. U pojedinim mjesecima električni automobili čine i do 18 posto svih novoregistriranih vozila, a modeli poput Tesle Model 3 nalaze se među najprodavanijima uopće.

Najzanimljiviji dio cijele priče jest činjenica da Hrvatska i Slovenija imaju gotovo identičan broj ukupnih registracija i sličnu veličinu tržišta. Razlika, očito, nije u kupcima nego u načinu na koji je sustav postavljen.

Dok u Sloveniji električni automobili postaju sve češći izbor, u Hrvatskoj i dalje ostaju niša, često rezervirana za one koji uspiju ‘uhvatiti’ poticaje ili su spremni platiti punu cijenu.

Primjer iz susjedstva pokazuje koliko politika i organizacija tržišta mogu utjecati na razvoj elektromobilnosti. Jer na kraju, pitanje nije žele li vozači električne automobile nego koliko im je sustav olakšao da ih kupe.

vezane vijesti

preporučujemo

tportal testira

Vozili smo novi Citroen C5 Aircross 1000 kilometara: Osjećali smo se kao u dnevnom boravku
savjeti za vozače

savjeti za vozače

Pripremite klima uređaj u autu prije vrućina: Ovo su stvari koje većina vozača zaboravi
savjeti za vozače

savjeti za vozače

Ovim navikama uništavate bateriju električnog auta: Vozači ih rade svaki dan

