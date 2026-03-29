NEMOJTE TO RADITI

Vozači često pogrešno peru auto: Evo koje greške rade

N.M.

29.03.2026 u 18:21

Pranje automobila
Pranje automobila Izvor: Screenshot / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Pranje automobila čini se kao jednostavan zadatak, no mnogi vozači pritom rade greške koje dugoročno oštećuju lak.

Jedna od najčešćih grešaka je pranje automobila na suncu. Voda i deterdžent tada se brzo suše i ostavljaju mrlje. Korištenje kućnih spužvi i grubih krpa može uzrokovati mikroogrebotine. Preporučuje se korištenje posebnih rukavica od mikrofibre.

Još jedna česta pogreška je preskakanje ispiranja prije pranja. Time se prljavština trlja po laku i uzrokuje oštećenja. Automatske praonice s četkama također mogu biti problematične, osobito za novija vozila s osjetljivim lakom. Redovito i pravilno pranje produžuje izgled i vrijednost vozila.

ODRŽAVANJE AUTOMOBILA

