Vozači često pogrešno peru auto: Evo koje greške rade

Jedna od najčešćih grešaka je pranje automobila na suncu. Voda i deterdžent tada se brzo suše i ostavljaju mrlje. Korištenje kućnih spužvi i grubih krpa može uzrokovati mikroogrebotine. Preporučuje se korištenje posebnih rukavica od mikrofibre.

Još jedna česta pogreška je preskakanje ispiranja prije pranja. Time se prljavština trlja po laku i uzrokuje oštećenja. Automatske praonice s četkama također mogu biti problematične, osobito za novija vozila s osjetljivim lakom. Redovito i pravilno pranje produžuje izgled i vrijednost vozila.