Premijera prije točno 40 godina; najpoznatiji 'papamobil' u povijesti je temeljen na Mercedes-Benz G-klasi

Originalno vozilo iz kolekcije Mercedes-Benz Classic još uvijek se može vidjeti do rujna ove godine na posebnoj izložbi '40 godina G-klase' u muzeju Mercedes-Benza

Ovih dana se navršilo točno 40 godina otkako je svoju premijeru imao 'papamobil' temeljen na Mercedes-Benz G-klasi. Do 1980. godine nije postojao takav papin automobil, a umjesto da se za vrijeme svoje posjete Njemačkoj prije četiri desetljeća vozi u reprezentativnoj limuzini uobičajene crne boje, Ivan Pavao II koristio je biserno bijeli Mercedes-Benz 230 G sa zlatnim ukrasima. U stražnjem dijelu ovog posebnog G-modela nalazi se klupa za Svetog Oca. Izgrađena je na podnici iz jednog dijela koja je podignuta za 40 centimetara i zaštićena visokom, prozirnom kupolom od pleksiglasa. Papa je tako bio lako vidljiv za, ponekad, nekoliko stotina tisuća ljudi koji su bili nazočni događajima, i kad je sjedio i stajao. U bočne, donje i krovne nadgradnje ugrađena je rasvjeta pomoću koje se moglo posredno i izravno osvjetljavati Svetog Oca, kako bi se lako vidio čak i u mraku.

Originalni 'papamobil' iz kolekcije Mercedes-Benz Classic može se vidjeti na posebnoj izložbi pod nazivom'G-Schichten' (igra riječi izvedena iz njemačke riječi Gescichte i modela G-klase, a označava – povijest) za 40. obljetnicu G-klase u muzeju Mercedes-Benza do rujna 2020. godine. Muzej je trenutno otvoren od petka do nedjelje od 9:00 do 18:00, a blagajna se zatvara u 17:00. Izložba u Zbirci 5 govori o biografiji G-klase koja se sastoji od jedanaest vozila i drugih eksponata.