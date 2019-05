Počela je proizvodnja električnog EQC-a: I Mercedes-Benz uskočio na ovo primamljivo tržište

Zajednički udio njemačkih proizvođača na globalnom tržištu električnih automobila bit će na razini Tesle od 11,8 posto sljedeće godine, a nakon tri godine dosegnuti će oko 19 posto

Mercedes-Benz je u ponedjeljak najavio početak proizvodnje modela EQC 400 4MATIC kompaktnog crossovera, svog prvog potpuno električnog automobila iz EQ obitelji . To je prvi iz palete od 10 potpuno električnih vozila koje će Mercedes lansirati do 2025. godine. 'Počevši s proizvodnjom Mercedes-Benz EQC-a, danas okrećemo prekidač - za električnu mobilnost budućnosti', izjavio je Markus Schäfer, šef proizvodnje i opskrbnog lanca Mercedes-Benza. Inače, oznaka na sjedalima označava 1886. godinu i ' Benz Patent Motor Ca r' i prvi automobil na svijetu.

EQC pokreće baterija kapaciteta 80 kilovata. Ima raspon od 445 km do 471 km kada je potpuno napunjena baterija, temeljeno na procjenama novog europskog voznog ciklusa (New European Driving Cycle ili NEDC), rekao je Mercedes. Dva elektromotora kombinirano generiraju 408 KS, omogućujući ubrzanje od 0 do 100 km/h za nešto više od 5,1 sekundi. Kombinirana potrošnja struje je 20.8 do 19.7 kWh/100 km, a kombinirana emisija CO2 je 0 g/km. Da bi se smanjila potrošnja energije, prednji električni motor je optimiziran za učinkovitost u rasponu opterećenja od niskog do srednjeg, dok stražnji motor dodaje sportskije performanse. EQC ima početnu cijenu u Njemačkoj od 71.281 eura.