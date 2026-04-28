Ostao bez vozačke dozvole za samo 49 minuta: Mladić odmah divljao po gradu

N.M.

28.04.2026 u 14:30

Policija zaustavlja (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
U njemačkom gradiću Hemeru dogodila se gotovo nevjerojatna situacija - 18-godišnjak je uspio izgubiti vozačku dozvolu manje od sat vremena nakon što ju je položio.

Naime, tek što je uspješno završio vozački ispit, mladi vozač odlučio je proslaviti s društvom. No slavlje se pretvorilo u ozbiljan prometni prekršaj. Prometna kamera snimila je njegov automobil kako juri 90 km/h kroz središte grada, na dionici gdje je ograničenje 50 km/h. U vozilu su s njim bila još četvorica prijatelja.

'Neke stvari traju vječno, a neke kraće od sat vremena', poručili su iz njemačke prometne policije, ne skrivajući ironiju.

Skupa lekcija za mladog vozača

Mladić će bez vozačke dozvole ostati najmanje četiri mjeseca, nakon čega će je moći ponovno zatražiti. No, to neće biti bez dodatnih obveza - očekuje ga višednevna edukacija iz vožnje, a vrlo vjerojatno i razgovor s psihologom.

Tu ne staju posljedice. Zbog prebrze vožnje morat će platiti kaznu od 200 eura, a kada ponovno dobije dozvolu, u evidenciji će imati dva kaznena boda. Osim toga, probni rok bit će mu produžen na četiri godine, umjesto uobičajene dvije.

Ako ponovno počini teži prometni prekršaj, riskira trajni gubitak vozačke dozvole. I to sve na samom početku vozačke 'karijere'.

Njemački prometni propisi u ovakvim situacijama ne ostavljaju puno prostora za toleranciju - pravila su jasna, a kazne stroge.

