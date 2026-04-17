Novi kineski SUV šokirao tržište: Ima najveću bateriju na svijetu, a cijena je iznenađujuće niska

Kineski proizvođač Leapmotor nastavlja agresivno širiti ponudu i rušiti granice u industriji električnih vozila.

Najnoviji model, luksuzni SUV D19, donosi nešto dosad neviđeno - najveću bateriju ikad ugrađenu u EREV vozilo, ali i impresivan doseg koji ide i do 1300 kilometara. Riječ je o još jednom potezu brenda koji, uz podršku Stellantisa, ima ambiciozan cilj - do kraja desetljeća prodavati čak četiri milijuna automobila godišnje.

Ogroman SUV s rekordnom baterijom Leapmotor D19 predstavljen je u Kini kao veliki SUV s do sedam sjedala, duljine čak 5,25 metara. Uz međuosovinski razmak od 3,11 metara jasno je da cilja na maksimalan komfor i prostranost. Najveća zanimljivost je baterija kapaciteta 80,3 kWh, što je rekord za vozila tipa EREV - električne automobile s produženim dosegom, u kojima benzinski motor služi isključivo kao generator. U toj konfiguraciji D19 nudi do 500 km električnog dosega te ukupno do 1180 km. U kombinaciji s manjom baterijom, ukupni doseg može doseći čak 1300 kilometara.

Snažan i kao čisti električni model Osim EREV verzije, D19 dolazi i kao potpuno električni model. U toj izvedbi razvija do 558 KS i koristi bateriju od 115 kWh, uz maksimalni doseg do 720 kilometara. EREV verzija, koja će vjerojatno biti najzanimljivija kupcima, razvija 408 KS i koristi pogon na sve kotače uz pomoć dva elektromotora. Luksuz kakav se rijetko viđa Osim brojki, Leapmotor ovim modelom cilja i na luksuz. Kabina je opremljena naprednom tehnologijom i komfornim rješenjima: stražnji putnici dobivaju zaslon od 21,4 inča na stropu

prednji dio donosi ekran od 17,3 inča i digitalne instrumente

dostupno je i head-up projekcijsko sučelje velikog formata Uz to, tu su i detalji poput audio sustava s do 23 zvučnika, hladnjaka zapremine 8,1 litru, pa čak i sustava za generiranje kisika za vožnju na velikim visinama.