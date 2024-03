Nissan će do 2027. komercijalizirati usluge autonomne mobilnosti u Japanu

Štoviše, poslovne modele za pružanje usluga mobilnosti u Japanu i šire testira još od 2017. Među ostalim, to čini u gradskom području Minato Mirai u Yokohami te gradu Namie u prefekturi Fukushima gdje je usluga mobilnosti s osobljem 'Namie Smart Mobility' u primjeni od 2021.

Usluge autonomne mobilnosti Nissan testira i izvan granica Japana – primjerice u Londonu i drugim dijelovima Ujedinjene Kraljevine uz podršku tamošnje vlade. Ohrabren novim znanjima, Nissan u suradnji s trećim stranama, kao što su lokalna tijela i prijevoznici, namjerava ponuditi usluge autonomne mobilnosti s početkom fiskalne godine 2027. Inače, fiskalna godina u društvu Nissan Motor Co., Ltd. traje od 1. travnja do 31. ožujka.