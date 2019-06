Trebaju li nam uopće više vozači? Autonomna vožnja je tema koja dobija sve više na značaju, vozačke dozvole nam možda više neće niti trebati!

Hoće li jednog dana automobil postati u cijelosti samo sredstvo dolaska na odredište, a čovjek ostati u potpunosti bez užitka samostalne vožnje? Sve vodi prema tome!

Ako pogledamo unazad proteklih desetljeća, rekli bismo u klasičnom razdoblju automobilske undustrije, sve se vrtjelo oko čovjeka, oko vozača. Osoba koja je sjedila u automobilu na mjestu rezerviranom za onog koji upravlja vozilom bila je alfa i omega svega što se događalo u prometu. A ljudsko biće, kakvo po prirodi već jest nije lišeno pogrešaka; u procjenama, reakcijama, okolnostima, navikama i sposobnostima. Kada se uz sve to još dodaju i nesavršenosti, ili barem ograničenja tehnologije vozila, onda smo uvijek izvlačili 'deblji kraj' mi, društvo u cjelini. Sigurnost u prometu je u ovom slučaju bila uvijek 'vječiti taoc' čiju smo cijenu na kraju cijenu plaćali svi mi.

Autonomna ili automatizirana vožnja nekako se sama po sebi nameće kao upravo savršeni odgovor na sve ove gore navedene faktore. U godinama koje dolaze automatizirana vožnja će postati stvarnost. Čak i danas sustavi pomoći ( ADAS ) pomažu vozačima da dođu do svojih odredišta, sigurno i udobno, ili barem - sigurnije. Visoko i potpuno automatizirana vozila uskoro ćemo moći susretati na regionalnim cestama, autocestama i čak u vrlo kompleksnom gradskom prometu u kojem se istovremeno sučeljavaju mnoge različite varijable. Mnoge tvrtke osim samih proizvođača automobila, a koje su na neki način usko povrezane s njima, promišljaju i grade svoju viziju budućnosti; od percepcije okoline vozila preko umjetne inteligencije do stvarnog procesa vožnje.

Nacionalna uprava za sigurnost prometa na cestama u SAD-u (NHTSA) osigurala je standardni klasifikacijski sustav u 2013. koji je definirao pet različitih razina automatizacije, od razine 0 (bez automatizacije) do razine 4 (potpuna automatizacija). Od tada je NHTSA ažurirala svoje standarde kako bi bili u skladu s klasifikacijskim sustavom koji je definirao SAE International. SAE International definira šest različitih razina automatizacije u svom novom standardu klasifikacije u dokumentu SAE J3016 koji se kreće od 0 (bez automatizacije) do 5 (potpuna automatizacija).

Sustav je sposoban pružiti iste aspekte razine 4, no sustav može raditi u svim uvjetima vožnje. Čovjek se tretira kao nepotreban na razini 5. Treba i reći da trenutno na ovom nivou ne postoje sustavi vožnje, odnosno još nismo došli do te razine po pitanju tehnologije.

Sustav je u potpunoj kontroli funkcija vozila kao što su brzina, upravljanje i nadzor okoline pod određenim uvjetima. Takvi se posebni uvjeti mogu ispuniti na ograđenoj autocesti bez raskrižja, ograničene brzine vožnje, u situacijama u vožnji poput vožnje u konvoju. Čovjek - vozač mora biti spreman intervenirati kada to sustav zatraži. Ako vozač ne reagira u unaprijed određenom vremenu ili ako dođe do kvara u sustavu, sustav mora izvršiti sigurnosno zaustavljanje u 'ego-lane' voznoj traci (nije dopuštena promjena trake). Vozaču je dopušteno samo djelomično da mu pažnja u vožnji padne, kao što je provjera tekstualnih poruka na mobitelu, ali nije mu dopušteno, npr. da malo dremne.

Vozač mora biti sposoban upravljati vozilom ako su potrebne korekcije, ali vozač više ne kontrolira brzinu i upravljanje vozilom. Funkcija držanja vozne trake i prilagodljivi tempomat su bazične funkcije na ovoj razini, može biti i pomoć pri parkiranju, ali i funkcija autopilota američkog proizvođača električlnih vozila Tesla . Sustav koji spada u ovu kategoriju je i npr. Distronic Plus koji je osmislio Mercedes-Benz . Važno je napomenuti da vozač ne smije biti ometen funkcijama uključenim u razine 0 do 2.

U načelu, automatizirano vozilo mora imati iste vještine kao i ljudski vozač. Prema njemačkom proizvođaču Boschu; prvo, ono mora biti u stanju opažati i tumačiti svoje okruženje (Sense ili osjeti). Za to koristi surround senzore kao što ljudi koriste svoja osjetila. Drugo, potrebno je obraditi primljene informacije i planirati svoju strategiju vožnje (Think ili misli). Ovaj zadatak obavlja računalo vozila pomoću softvera i inteligentnih algoritama. I treće, potrebno je iskoristiti snagu pogonskog sklopa, upravljanja i kočenja kako bi pomicao svoje kotače na takav način da se u praksi provodi planirana strategija vožnje (Act ili djeluj). U tu svrhu, kotači automobila su njegovi udovi, dok podsustavi za ubrzavanje, upravljanje i kočenje predstavljaju njegove mišiće. Elektronički vodovi su putevi živaca koji šalju impulse u obliku podataka u podsustave i stimulirajuće djeluju. Svojim rješenjima i ekspertizom u svakom od ova tri područja (Sense, Think i Act), Bosch tvrdi da je idealno pozicioniran za postupno revolucioniranje mobilnosti s automatiziranom tehnologijom.