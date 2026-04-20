Messijev Porsche ide na aukciju: Za crni Cayenne traže cifru koja i nije tako luda

S. M.

20.04.2026 u 21:39

Messijev Cayenne
Messijev Cayenne Izvor: Društvene mreže / Autor: SBX Cars
Lionel Messi navodno se riješio jednog od svojih rijetko viđenih automobila - Porschea Cayenne GTS Coupea. Crni SUV-coupe sada je završio na aukciji, a početna priča oko njega zanimljiva je iz dva razloga: zbog slavnog vlasnika i zbog činjenice da cijena zasad nije odlutala izvan realnog tržišnog okvira.

Kad je riječ o automobilima slavnih nogometaša, u pravilu se očekuju ekstremi - brutalni supersportaši, limitirane serije i cifre koje nemaju puno veze sa stvarnim tržištem.

No u slučaju Lionela Messija priča je nešto prizemnija. Na aukcijskoj platformi SBX Cars pojavio se crni Porsche Cayenne GTS Coupe za koji se tvrdi da je nekoć bio u vlasništvu argentinske zvijezde. Prema objavljenim podacima, automobil je prvi put registriran u Španjolskoj u prosincu 2021. i dosad je prešao 22.809 kilometara.

Prema pisanju njemačkog Auto Bilda, u galeriji i dokumentaciji uz oglas nalazi se i španjolski dokument koji kao vlasnika navodi Lionela Andresa Messija Cuccittinija. Uz to je priložen i izvještaj o stanju vozila, prema kojem je Cayenne u vrlo dobrom stanju i pokazuje tek manje tragove korištenja. Automobil trenutačno još ima španjolske papire, a prodaje ga njemački trgovac Autohaus Kaufmann iz Berlina.

Vizualno, nema iznenađenja - Messi, barem prema ovom primjerku, nije eksperimentirao. Auto je izveden u klasičnoj crnoj kombinaciji, bez ekstravagantnih detalja, što se dobro uklapa u njegov inače prilično nenametljiv javni imidž kad su automobili u pitanju. Auto Bild pritom napominje da se Messi, za razliku od dijela svojih kolega, rijetko javno razmeće voznim parkom.

Riječ je o predredizajnerskom Cayenneu GTS Coupeu, što znači da ga pokreće 4,0-litreni V8 biturbo motor sa 460 KS i 620 Nm okretnog momenta. Prema objavljenim specifikacijama, ovaj SUV-coupe do 100 km/h ubrzava za 4,5 sekunde i postiže 270 km/h. Dakle, nije riječ samo o poznatom imenu na prometnoj, nego i o vrlo ozbiljno motoriziranom Porscheu.

Oprema je pritom bogata, što se od ovakvog automobila i očekuje. Među istaknutim stavkama spominju se 21-colni naplatci u RS Spyder dizajnu, stražnji entertainment sustav, ventilirana sjedala, zračni ovjes PASM, Sport Chrono paket i Bose audio. Auto Bild procjenjuje da je početna cijena ovako opremljenog primjerka bila oko 150.000 eura.

Zasad nema 'Messi poreza'

Najzanimljiviji dio priče možda je ipak cijena. U trenutku objave članka najviša ponuda iznosila je 100.000 eura, uz još 11 dana do kraja aukcije. Prema usporedbi s tržištem rabljenih, Auto Bild navodi da se Cayenne GTS Coupe sličnih karakteristika i kilometraže ionako kreće oko te razine, što znači da zasad nema velikog 'Messi dodatka' na cijenu.

To ovu priču čini još zanimljivijom. Jer dok su neki automobili slavnih nogometaša završavali s potpuno nerealnim iznosima, ovaj Porsche zasad djeluje kao luksuzni rabljeni SUV s vrlo jakom pričom - ali bez potpune tržišne histerije. Auto Bild u tom kontekstu podsjeća i na Mercedes-AMG GLS 63 Erlinga Haalanda, koji je bio ponuđen za čak 1,5 milijuna eura i nije se prodao. U usporedbi s tim, Messijev Cayenne zasad djeluje gotovo razumno.

Auto slavnog vlasnika, ali bez pretjerivanja

Za Autozonu je ova priča zanimljiva jer pokazuje da tržište ipak zna povući granicu između realne vrijednosti automobila i celebrity efekta. Naravno, moguće je da će se do kraja aukcije pojaviti kupac spreman platiti više samo zbog slavnog imena u papirima.

tportal testira

