Koje marke imaju najbolji ugled? Rezultati za 2026. će vas iznenaditi

Ugled automobilske marke danas više nije samo pitanje tradicije ili imidža, nego kombinacija kvalitete, dizajna, tehnologije i stvarnog iskustva vlasnika. Upravo to pokazuje najnovija ljestvica reputacije brendova, koja donosi jedno veliko iznenađenje.

Na samom vrhu nalazi se Genesis, premium marka u vlasništvu Hyundaija, koja je uspjela nadmašiti mnogo etabliranije konkurente.

Genesis možda nema dugu povijest poput njemačkih premium brendova, ali očito ima ono što kupci danas traže. Kombinacija modernog dizajna, visoke razine opreme i percepcije kvalitete donijela mu je prvo mjesto na ljestvici. Drugim riječima, tržište sve manje gleda tko je ‘stari igrač’, a sve više tko nudi najbolji ukupni paket.

Premium konkurencija odmah iza

Iza Genesisa nalaze se dobro poznata imena poput BMW-a, Mercedesa i Audija, koji i dalje drže snažnu poziciju kada je riječ o imidžu i performansama.

No rezultati pokazuju da premium status sam po sebi više nije dovoljan za prvo mjesto. Kupci očito sve više vrednuju i druge faktore, poput pouzdanosti i svakodnevne upotrebljivosti.

Tesla i dalje među najjačima

Visoko na ljestvici nalazi se i Tesla, koja nastavlja jačati svoj imidž zahvaljujući tehnologiji i električnim modelima. To potvrđuje da elektrifikacija sve više utječe na percepciju brendova, posebno među mlađim kupcima.

Jedan od ključnih zaključaka ove liste jest da se reputacija brendova danas može promijeniti puno brže nego ranije. Nekada je trebalo desetljeće da se izgradi ugled, a danas se percepcija može promijeniti u samo nekoliko godina – ovisno o kvaliteti proizvoda i iskustvu kupaca.