Ispitivanje guma bez vozača? Pogledajte kako radi Continentalovo automatizirano postrojenje za testiranje kočenja guma

Njegove prednosti ne leže samo u posebnom ispitnom okruženju. U postrojenju se bespilotna vozila vođena tračnicama automatski ubrzavaju do brzina do 120 km/h duž pruge duge gotovo 100 metara. Zatim se autonomno koče na stazi za kočenje dugoj 75 metara. Za ovaj proces nije potrebno gorivo. To je zato što se ubrzanje odvija uz pomoć elektromagnetskog linearnog pogona posuđenog iz moderne tehnologije roller-coastera.