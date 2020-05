Financijski poticaj je tako 2019. godine iznosio do 80 tisuća kuna za potpuno električne automobile, 40 tisuća kuna za plug-in hibride automobile, uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km

Za sve one koji razmišljaju o kupnji novog električnog ili plug-in hibridnog automobila jedna od uvijek najbolnijih točaka je njihova još prilično visoka cijena u donosu na automobile s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem. No sinoć smo čuli i jednu dobru vijest koja bi mogla razveseliti sve one koji 'misle zeleno'. Naime, sinoćnje izdanje RTL Danas je donijelo ohrabrujuću vijest da će država i ove godine sufinancirati nabavu potpuno električnih vozila i plug-in hibrida. Da pojasnimo malo stvari za one koji možda nisu dosad o tome razmišljali.