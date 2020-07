Grupa Renault objavila prodajne rezultate za prvo polugodište; rekordan lipanj osigurava ispunjenje ciljeva programa CAFE za 2020.

U kontekstu pandemije bolesti COVID-19, Grupa Renault u prvoj je polovici godine prodala 1.256.658 vozila, uz snažan oporavak prodaje zabilježen u lipnju, a Renault je u lipnju bio najprodavanija marka u Europi

Kina

Prodaja Grupe pala je za 21,2 posto na tržištu koje je palo za 20,8 posto. Grupa trenutačno primjenjuje novu strategiju s ciljem preusmjeravanja svoje aktivnosti na laka gospodarska vozila pod markom Brilliance Jinbei Automotive Co, Ltd i električna vozila pod markama eGT New Energy Automotive Co, Ltd (eGT) i Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).

Južna Koreja

Grupa bilježi rast od 51,3 posto na tržištu koje je poraslo za 6,9 posto zahvaljujući uspjehu novog modela XM3 koji je u četiri mjeseci od predstavljanja u ožujku 2020. prodan u više od 22.000 primjeraka.