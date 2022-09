FOTO/VIDEO] Vozili smo Teslu Model Y Performance: Izuzetno siguran obiteljski sportski crossover velikog dometa

Modelu Y snage ne nedostaje, naročito ne kod našeg Performance modela, pa su i ubrzanja prilično impresivna. Tako naš testni model potegne od 0 do 100 km/h za 3,7 s, a krajnja brzina mu je deklariranih 250 km/h

Tesla je Model Y predstavio u ožujku 2019., pokrenuo proizvodnju u svom pogonu u Fremontu (SAD) u siječnju 2020., a proizvodi se i u Teslinoj gigatvornici u Šangaju. No otvorenjem gigatvornice u ožujku ove godine u Berlinu počela je njegova proizvodnja i na europskom tlu. No dobro, nedavno smo pisali kako je i verzija Model Y Rear-Wheel Drive s pogonom na stražnje kotače, Teslina najpovoljnija ponuda u asortimanu Modela Y, stigla početkom rujna ove godine u Europu, ali se ovaj specifičan model proizvodi u Teslinoj gigatvornici Šangaju u Kini.

Ono što svakako treba reći da niti na Modelu Y ništa nije prepušteno slučaju, a najbolji prilog ovoj tezi su njegove kvake vrata koje su same po sebi aerodinamički perfektno uklopljene u vizuru cijelog vozila. Ili na primjer bočne kamere s obje strane prednjih blatobrana, koje imaju ulogu u poznatom Teslinom sustavu autonomne vožnje Autopilot.

Što se mogućnosti vuče prikolice tiče, kuka se ugrađuje naknadno nakon isporuke, a radi se o čeličnoj kuki za vuču visoke čvrstoće klase II koja može vući do 1600 kg.

Rekli bismo, dimenzije su mu kao srednje velikog SUV-a, a osim toga ima mogućnost ugradnje do sedam sjedala (iako se ne zna kada točno počinje proizvodnja ove opcije), pa je time i mogućnost prijevoza za dva mjesta pojačana u odnosu na 'limuzinu' Model 3. Dakle Y popunjava manji i po cijeni povoljniji segment od nešto većeg SUV-a Modela X.

Sva se sjedala u drugom redu preklapaju pojedinačno do kraja, čime se dobiva fleksibilan prostor za spremanje skija, namještaja, prtljage i još mnogo toga. Vrata prtljažnika otkrivaju niski pod prtljažnika što utovar i istovar čini jednostavnim i brzim. Maksimalna zapremnina prtljažnika 2158 l, uključujući 117 l volumena prednjeg 'frunk' spremnika.

Što se kotača tiče naš model Performance ima lijepo dizajnirane 11-kračne 'Überturbine' naplatke veličine 21 cola, s izvrsnim ljetnim gumama Pirelli P Zero dimenzija 255/35R21. Odmah je vidljivo da su ove gume namijenjene za sportsku vožnju asflatiranim prometnicama, a ne nekoj off-road vožnji. Ovome prvome svjedoče i lijepo vidljive crveno obojane performansne kočione čeljusti. Inače, proizvođač navodi podatak da je krug okretanja Modela Y točno 12,13 m.

Mnogima koji su samo vidjeli neki Teslin model u oči je najprije upao njegov izrazito veliki dodirni ekran i malo je današnjih mainstream modela automobila koji su se uopće usudili i pomisliti na jedan takav potez. No ono što vas najprije iznenadi, a govorimo o onima koji i nisu bili dosad u kontaktu s električnim automobilima kalifornijskog proizvođača automobila jest njegova prilična jednostavnost uređenja interijera kabine.

Naš je testni Y imao potpuno crnu premium unutrašnjost s presvlakama od materijala nalik na prirodnu kožu, no ovaj je materijal mekši od kože, a opet puno izdržljiviji i otporniji na mrlje. Tesla kaže da je njihov posebno proizveden materijal za sjedala potpuno veganski i puno održiviji od klasičnih materijala za sjedala, što povećava razinu udobnosti i estetike, a istovremeno je u skladu s njihovim strogim standardima za postojanost i otpornost na mrlje.

Nadalje, na volanu su sa strane dvije ručice, ali niti one nisu uobičajene u usporedbi s ostalim automobilima. Desno je ručica 'mjenjača', zapravo birača smjera kretanja vozila, R za vožnju unatrag, N za neutral, D za drive (vožnja) te simbol brzinomjera, koji je zapravo prilagodljivi tempomat. Sa strane je i tipka P, koja služi kao parking položaj, a s njom završavate svaku vožnju i ona vam ujedno služi i kao parkirna kočnica. Za kretanje je dovoljno otključati vozilo i to posebnom karticom koju prislonite na određeno mjesto na B-stupu izvana, odnosno za one koji su napredniji, instaliranim programskim softverom na pametnom telefonu. Ovo drugo svakako preporučujemo! Isto tako, dovoljno je za kretanje pritisnuti pedalu kočnice i ubaciti u željeni smjer kretanja, ali ukoliko vozilo miruje na semaforu dok čekate zeleno svjetlo nije potrebno držati kočnicu pritisnutom, već je ovdje na djelu automatska Hold funkcija i tek pritiskom na papučicu akceleratora vozilo može krenuti.