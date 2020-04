Ovaj SUV zadovoljiti će mnoge ukuse bez obzira radi li se o obiteljima s puno prtljage, poslovnim ljudima ili rekreativcima jer Grandland X uspijeva pomiriti mnoge zahtjeve i dovesti sve pod jedan krov

Dimenzije felgi na našem testnom modelu su 7.5 J x 18 sa zimskih gumama 225/55R18, no standardno u ovoj izvedbi dolaze felge (7 J x 19) i gume dimenzija 205/55R19. Možda će vas začuditi ovaj podatak, ali sličnu smo situaciju imali i kod C5 Aircrossa , jer biste očekivali širu gaznu površinu od 18-colnih guma, ali ovime se dobilo na agilnosti vozila te na uštedi u potrošnji goriva. Naravno, naš model nije imao rezervni kotač, već set za popravak ukoliko dođe do probijanja gume.

Iznutra, Grandland X izgleda podjednako dojmljivo. Korišteni materijali dobri su na dodir, vizualni dizajn interijera vrlo je privlačan. Sve važne kontrole nalaze se u neposrednoj blizini vozača, tako da lako možete doći do svih tipki, ladica i slično. Multimedijskim 8-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir možete upravljati dodatnim tipkama izbornika, ali djeluje i s glasovnom kontrolom. Naš testni automobil sadrži Navi 5.0 IntelliLink (Dvostruka prozorska antena s krovnim dijelom oblika peraje, 6 zvučnika). Tu je i standardni Paket Park & Go 2 (Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani električno podesivi i preklopivi, osvjetljenje tla kod prednjih vrata, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, napredna, Stražnja kamera). Tu je i standardni Zimski paket 1 (Grijanje prednjih sjedala, Kožni upravljač s tri kraka i obrubom srebrne boje, Kontrole radija na upravljaču, Upravljač s komandama, grijani), kao i standardni Sigurnosni paket (Senzor pokazatelja sustava koji otkriva umor vozača, Paket Sight & Light, Senzor za prevenciju sudara, Senzor i pokazivač za pomoć pri držanju trake).

Standardan je i Paket svestranosti – paket Comfort (Spremišni prostor u podnici prtljažnika, Stražnja svjetiljka tipa plafonijere za osvjetljenje prtljažnika, Stražnje sjedalo s preklopivim i djeljivim naslonom te središnjim naslonom za ruku) te ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti, centralne konzole i vrata. Tu je i automatska klimatizacija, dvozonska, s elektroničkom kontrolom. Naravno, u unutrašnjosti Grandlanda X, već smo to rekli i kad smo vozili PHEV varijantu, nedostaje moderno digitalno uređenje kokpita, ali se osjeća i izostanak kvalitetnijih, profinjenijih materijala kabine poput onih za gornju ploču. No to je nešto na što će sam proizvođač voditi računa kada bude išao u osvježenje aktualne linije Grandlanda X. Uostalom, da Opel to zna, vidjeli smo i u posljednjoj generaciji npr. modela Opel Astra.