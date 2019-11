[FOTO/VIDEO] Vozili smo C3 PureTech 82 Live: Mali gradski mališan za svakodnevnu upotrebu

Na testu smo imali prilike upoznati jedan od modela koji nekako prolazi ispod 'radara', no to ne znači da ne zavrjeđuje svaku moguću pažnju

Citroën, taj znameniti francuski proizvođač automobila, ove je godine proslavio svoju stotu obljetnicu postojanja. I mnogi će zaljubljenici u automobile pronaći sasvim sigurno neki od njihovih modela, koji će im biti po mjeri ili će barem reći da ima tu nečega. Model 7CV ili Traction Avant iz 1934., prvi automobil s pogonom na prednjim kotačima, Type H iz 1947., prvi masovno proizvođen kombi s prednjim pogonom, 2CV iz 1948. ili svima dragi Spaček, DS iz 1955. ili Žaba, Méhari iz 1968. hippie vozilo bez krova, CX iz 1974. ili C5 Aircross iz 2019. Lista je podugačka i mnoge smo možda i nezasluženo preskočili, ipak je riječ o jednom stoljeću na tržištu. Možemo slobodno reći da nas je Citroën i razmazio svojim idejama, no treba biti realan i reći da ima kod ovog francuskog proizvođača i modela koji nam možda i ne izazivaju emocije, onako na prvu. Ili se varamo?

Bilo kako bilo na testu smo imali prilike upoznati jedan od modela koji nekako prolazi ispod 'radara', no to ne znači da ne zavrjeđuje svaku moguću pažnju. I stoga nam je 'pod ruke' došao jedan model, kojeg svakako treba malo podrobnije istražiti. C3 PureTech 82 je jedan od tih modela, a riječ je o opremi Live, ulaznoj izvedbi ovog malenog gradskog modela s trocilindričnim benzinskim motorom snage 61 kW ili još preciznije rečeno 82,9 KS . Treća generacija Citroëna C3 svoju je premijeru imala krajem lipnja 2016., a zatim je predstavljena široj javnosti na Salonu automobila u Parizu u jesen 2016. Temelji se na tehničkoj bazi Peugeota 208, i dostupan je samo u verziji s petero vrata. S ovim C3 modelom Citroën je ciljao mlađu klijentelu, zahvaljujući dizajnu koji je više 'u trendu'. Proizvodi se u pogonima grupacije PSA u Trnavi u Slovačkoj, a njegovi izravni konkurenti su Renault Clio i bratski Peugeot 208.

Njegove dimenzije su mjere sasvim gradskog formata; duljina 3996 mm, širina 1749 mm, visina 1474 mm i međuosovinski razmak 2539 mm. Gledamo li s prednje strane njegove linije su u skladu s aktualnim modelima C4, C5 Aircross ili recimo Berlingom, gornji dio prednje haube je visok s tankim svjetlosnim elementima dnevnog svjetla i žmigavaca, ali i 'chevron' oznakom Citroën. Nešto niže se nalaze prednji farovi, a još niže i maglenke (ako su dio opreme). Ono što svakako odlikuje cijelu liniju karoserije C3 je svakako obli dizajn bez gotovo ikakvih ravnih, oštrih linija i to mu daje određeni šarm, simpatičnost. Straga nije ništa drugačije, stil je isti uz velika ovalna stražnja svjetla. No, izgled našeg testnog Live automobila doima se vrlo čistim, a dojam robusnosti mu daju prednji i stražnji plastični, nepravilno dodani crni dijelovi branika, koji su svakako dobrodošli jer u gradskim uvjetima, sasvim smo sigurni da ćete biti sretni, zlu ne trebalo, da ih imate na vozilu zbog parkiranja i dodira s ostalim automobilima na parkingu.

Ono što je jako interesantno, od ovog baznog modela C3 možete kreirati sami čak 36 različitih kombinacija boja karoserije, krova, Airbumps dodataka na vratima, različitih detalja u boji, unutrašnjosti. I onda to doista postaje veseli, razigrani, moderni maleni automobil. No, ostanimo ipak na našem Live modelu, a rekli smo već da od ove verzije i počinje priča o Citroënu C3. Uđimo u kabinu našeg testnog modela. Prvi pogled na unutrašnjost odaje dojam jednostavnosti, funkcionalnosti bez pretjeranih fensi dodataka, jednostavno rečeno onako kako i treba izgledati bazni model. Trebate se odvesti u grad i obaviti što već trebate u ovom C3 to ćete bez daljnjeg i moći. Tu je i dobri stari ključ za paljenje motora. Materijali su izdržljivi, sjedala sasvim pristojna, volan ugodan, ergonomski sve nekako – praktično. Nema tu niti nekakvog posebno velikog LCD displeja, a opet – možda i ne treba. Instrumentna ploča je pregledna, dva velika analogna instrumenta; brzinomjeri i brojač okretaja. Malo poviše, dva manja cajgera s razinom goriva i temperaturom motora, a u sredini svega toga pravokutni LCD zaslon s brojnim podacima potrebnim za vožnju. I to je sasvim praktično i sasvim zgodno. Straga na sjedalima ima mjesta komotno za dvoje odraslih, a i za treću osobu, ako ustreba. Nije baš da ima previše mjesta, ali ovo je ipak jedan vrlo kompaktni automobil ispod 4 metra dužine. U prtljažniku mjesta ima za oko 300 litara prtljage, a ako preklopimo stražnje naslone onda i 922 litre. S kotačima od 15 cola i gumama dimenzija 185/65R15 njegova težina je 1055 kg bez vozača.

Što se motora tiče, naš testni C3 ima 1,2-litreni trocilindrični atmosferski PureTech motor snage 82,9 KS (61 kW) i najveći okretni moment od 118 Nm pri 2750 okr/min. Za prijenos snage na prednje kotače tu je i 5-brzinski ručni mjenjač, malo dužeg hoda. Ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 15,2 sekunde i krajnja brzina 169 km/h. Da, vjerojatno ćete pomisliti 'tanko je to', no s druge strane ovaj trocilindrični motor, kao i svi ovakvi downsized motori su zanimljivog zvuka i morati ćete ga malo 'pogurnuti' dajući mu malko više gasa kako bi nabrali okretaje motora. I onda nećete baš imati nekih pretjeranih primjedbi.

Ovjes prednji je pseudo MacPherson, a straga deformabilni poprečni nosač, sasvim korektan i nije neudoban, baš kao niti jedan model Citroëna. Što se kočnica tiče, sprijeda su diskovi, a straga doboš, ali kočenje je sasvim adekvatno. U gradskoj vožnji i motor i ovjes su sasvim korektni, a van grada nemojte brinuti, jer ćete se i na 130 km/h sasvim lijepo voziti. I još će vam ostati. Emisija C02 je 96 g/km i to je samo za jedan gram više od potrebnog maksimuma za sljedeću godinu prema europskim propisima. Proizvođač navodi potrošnju od 4,2 litre na 100 km/h. No realno je to bliže 6 litara, ali to ovisi prije svega o vašem stilu vožnje.