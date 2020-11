[FOTO/VIDEO] Plug–in hibridni modeli marke Audi; dva pogona, jedna vizija

Audijevi modeli plug–in hibridnih vozila A3, A6, A6 Avant, A7 Sportback, A8, Q5, Q7 i Q8 nude mogućnost vožnje od 50 do 70 km samo s električnim pogonom i bez emisije štetnih plinova

Audi ima široku ponudu elektrificiranih modela, od mild hibrida, preko plug–in hibrida do potpuno električnih izvedbi. Plug–in hibridi (PHEV) na najbolji način kombiniraju najbolje iz oba svijeta, budući se radi o spoju vrhunskih benzinskih motora i električnog pogona, što omogućuje iznimne ukupne performanse vozila i vrlo malu potrošnju goriva. Također, plug–in hibridna vozila nude mogućnost vožnje od 50 do 70 km (ovisno o modelu) samo s električnim pogonom i bez emisije štetnih plinova. Sustav koordinira radom električnog i konvencionalnog pogona na način koji omogućuje jako veliki ukupni doseg te malu potrošnju kakva je nedostižna za izvedbe s konvencionalnim pogonom, što u isto vrijeme znači i vrlo male razine emisije CO₂.

Audi je kroz povijest već pokazao da onaj tko želi biti ispred drugih, mora ići svojim putem. Uz Audi A6 limuzinu TFSIe quattro to možete učiniti na impresivan način budući da nudi učinkovit plug–in hibridni pogon čija se snaga prenosi na sve kotače, uz poslovično kvalitetnu i udobnu unutrašnjost te sportski dizajn.

Vrhunac ponude Audi limuzina je Audi A8 60 TFSIe quattro koji kombinira inovativni plug–in hibridni pogon s najvećom mogućom razinom luksuza i udobnosti za vozača i putnike. Pogon se sastoji od elektromotora koji omogućuje lokalnu vožnju bez emisija štetnih plinova i snažnog V6 benzinskog motora, što znači iznimno visoke ukupne performanse pogona. Bez obzira jeste li vozač ili putnik, jednako ćete uživati u širokom spektru informacijskih i zabavnih tehnologija, koje omogućuju da posao nastavite i u vozilu ili to vrijeme iskoristite za opuštanje.

Uz plug–in hibridni pogon prostrani obiteljski terenac Audi Q7 TFSIe quattro, postaje okretni sportaš s ubrzanjem do 100 km/h ispod šest sekundi. Sa snažnim plug–in hibridnim pogonom i fascinantnim dizajnerskim jezikom, Audi Q8 TFSIe quattro najnapredniji je SUV coupé koji je Audi ikad napravio. Ne samo da nudi impresivne performanse i dinamičnu vožnju već i inteligentno upravljanje pogonom koji može postići snagu rekuperativnog usporenja do 80 kW.

Velika autonomija: S punim spremnikom goriva i punom baterijom (koja se tijekom vožnje puni regenerativnim usporenjem) plug–in hibrid s lakoćom može prevaliti i do 1000 km (ovisno o modelu) pa im teško mogu konkurirati i najštedljiviji dizeli. Spremnik benzina ponovno možete napuniti za nekoliko minuta, dok baterija može pričekati dok ne stignete doma ili ju možete napuniti tijekom vožnje uz pomoć benzinskog motora.

Doseg

Električni doseg Audi plug–in hibrida razlikuje se od modela do modela, ali u pravilu se radi o udaljenosti od 50 do 70 km. To znači da će električni pogon biti dostatan za većinu dnevnih aktivnosti i kraćih vožnji poput odlaska na posao, u kupovinu i slično, dok će se motor s unutarnjim izgaranjem koristiti tek na duljim putovanjima.

Za kraj, treba reći da je u tijeku posebna ponuda za male i srednje poduzetnike koja obuhvaća i dodatne popuste za Audijeve plug–in hibride. Tako se prilikom kupovine plug–in hibridnog A3 može uštedjeti 37.000 kn, a kod Q7 i Q8 TFSIe više od 100.000 kn.