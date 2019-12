[FOTO/VIDEO] Peugeot Rifter za Kliniku za dječje bolesti Zagreb: Sjajan primjer pomaganja najmlađim pacijentima

Peugeot Rifter će biti od velike koristi u svakodnevnim aktivnostima Klinike, jer će im omogućiti primjeren, ugodan i siguran transport njihovih pacijenata

'P Automobil Import d.o.o., društvo u sastavu Grupe Emil Frey ujedno i generalni zastupnik Marke Peugeot u Republici Hrvatskoj, ovom donacijom pokazuje društvenu odgovornost, na isti način kako je to činio i prije nekoliko godina kroz humanitarnu akcije 'Peugeot protiv mina'. Briga za nemoćne i pomoć djeci koju smo u ovoj akciji iskazali logičan je slijed filozofije poslovanja naše tvrtke, ali i svojevrsna moralna obveza. Model Peugeot Rifter, predmet donacije krasi prije svega praktičnost, koju su prepoznali brojni vlasnici i korisnici, a sigurni smo da će to biti slučaj i malih pacijenata Klinike za dječje bolesti u Zagrebu.' izjavio je g. Tomislav Miletić, generalni direktor tvrtki P Automobil Import d.o.o. / C Automobil Import d.o.o., generalnih zastupnika marki Peugeot, Citroën i DS.