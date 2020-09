[FOTO/VIDEO] Koliko zapravo pomaže start-stop sustav? Evo koje su prednosti i nedostaci

Mnogi su vozači skeptični prema start-stop tehnologiji te se često pitaju troši li učestalo zaustavljanje i pokretanje motor automobila

Nedostaci tehnologije stop-start

Mnogi su vozači, vlasnici automobila skeptični prema ovoj tehnologiji te si često postavljaju pitanje: 'Da li učestalo zaustavljanje i pokretanje troši motor mog automobila?'

Što se tiče trajnosti i dugog vijeka trajanja, trebali bi biti zadovoljeni svi preduvjeti koji se odnose na sam pokretački zupčanik, ali veći broj ciklusa zaustavljanja i pokretanja dovodi do povećanog trošenja motora ako se ne poduzmu koraci da se to spriječi. Obično se očekuje se da će normalni automobil bez automatskog zaustavljanja i pokretanja proći do 50.000 cklusa zaustavljanja i pokretanja tijekom svog životnog vijeka. Ali s aktiviranjem automatskog zaustavljanja i pokretanja svaki put kad automobil zastane, brojka se dramatično povećava, možda na čak 500.000 ciklusa zaustavljanja i pokretanja tijekom životnog vijeka motora. To je veliki skok i koji predstavlja glavne izazove po pitanju trajnosti i vijeka trajanja ležajeva motora.