Vozili smo Toyotu Sedan s 1,8-litrenim hibridnim pogonom: Elegantan i štedljiv kompaktni sedan

Toyota ima trenutno jedan od najboljih hibridnih pogona, kojeg odlikuju glatki prijelazi sa struje na motor s unutarnjim izgaranjem, tihi rad, osjetljive performanse i još veća ekonomičnost potrošnje goriva

Elegantne linije verzije Sedan čine ovaj model posve drugačijim od ostale dvije izvedbe Hatchback i Touring Sports. A ono što je na našoj testnoj izvedbi jako primjetno je izgled njegovog prednjeg kraja (naravno i stražnji kraj je posve drugačiji), prednja i stražnja svjetla. Ovime je Sedan dobio na profinjenosti, što mu doista i priliči. Pitate li se o odnosu vanjskih dimenzija ove tri karoserijske verzije Corolle, onda treba reći da Sedan nije i najduža izvedba, jer je sa svojih 4630 mm dužine kraća od Touring Sportsa za 20 mm. S druge strane Sedan je duži od Hatchback verzije za 260 mm, koja ima i kraći međuosovinski razmak za 60 mm. Sedan i Touring Sports izvedbe dijele isti međuosovinski razmak od 2700 mm. Osim toga Sedan izvedba je i uža za neznatnih 10 mm, od ostale dvije izvedbe. Po pitanju težine sve tri verzije su manje-više podjednako teške, između 1285 i 1430 kg u ovisnosti o opremi. Prednji prevjes je u sve tri izvedbe identičan, od središta prednjeg kotača do vrha prednje haube on iznosi 935 mm, a stražnji varira o izvedbi; Hatchback 795 mm, Sedan 995 mm, a Touring Sports 1015 mm.

Što se tiče sigurnosne opreme, sve verzije opreme nude jedinstveni Toyota Safety Sense sustav - niz dopunjenih sigurnosnih funkcija koje čine vožnju lakšom i sigurnijom, podjednako za vas i za druge sudionike u prometu. Sustav kočenja u slučaju opasnosti od sudara je dorađen te sada uključuje funkciju prepoznavanja pješaka noću, zahvaljujući čemu automobil prepoznaje pješake na svojoj putanji i automatski reagira ako je to potrebno, bez obzira koliko mračno bilo. Povrh toga, uz novu tehnologiju otkrivanja biciklista danju, Corolla Sedan sada uočava i bicikle. Naša testna verzija ima Head Up zaslon u boji koji se projicira na vjetrobranskom staklu i vrlo je praktičan, kao Smart Entry & Push Start – Sustav automatskog otključavanja i zaključavanja vozila i pokretanje motora pritiskom na Start tipku, prednje i stražnje parking senzore, Sustav prepoznavanja vozila u mrtvom kutu (BSM), Sustav prepoznavanja vozila u mrtvom kutu prilikom vožnje unatrag (RCTA), bežični punjač za kompatibilne mobilne uređaje (Qi WirelessCharging). Tu su i izvrsna Bi LED prednja svjetla.

S obzirom na prednji MacPherson ovjes i stražnji s dvostrukim poprečnim ramenima, te na našem testnom modelu dimenzije niskoprofilnih guma 225/40 R 18 Falken Ziex ZE914B, kao i krutosti TNGA platforme, Corolla Sedan je sjajna u vožnji. Kada to kažemo onda mislimo na preciznu upravljivost, povišenu tvrdoću ovjesa i glatku tranziciju motora. Zamjerka ipak ide na e-CVT mjenjač s kojim, ako malo snažnije pritisnete papučicu akceleratora, ovaj sjajno koncipiran motor postane primjetno trom i glasan. No nemojte se bojati, ovo je samo naš dojam, koji se nužno ne treba poklapati s vašim zahtjevima. Ova verzija hibridnog pogona je primjerenija laganijoj, mirnijoj vožnji uz nisku potrošnju goriva, jer riječ je ipak o samo ukupno 121 KS snažnom hibridnom pogonu. A što se tiče e-CVT mjenjača s tehničke strane on je idealan za hibridne pogone, jednostavan za upotrebu i pouzdan. Za neke sportskije performanse bio bi primjereniji 2,0-litreni Dynamic Force e-CVT hibridni motor iz druge dvije karoserijske verzije, ali on u Sedan verziji nije dostupan. Testni model Corolla Sedan je primjer sjajnog kompaktnog obiteljsko-poslovnog automobila koji zadovoljava veliku većinu zahtjeva koji su mu postavljeni prilikom njegovog konstruiranja i tako ga treba i tretirati.