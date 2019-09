Testirali smo Corollu hatchback 2,0 hibrid s opremom Sport: Ovo je prava hibridna raketa!

Zbog svog hibridnog pogona Corolla je prilično različita od mnogih suparnika u C-segmentu automobila, pa je zapravo neprimjerena svaka usporedba s navedenim modelima

Ova, po nama i najbolje oblikovana i najljepša verzija, duga je 4370 mm, široka 1790 mm, a visoka 1435 mm. Međuosovinski razmak peterovratne verzije je 2640 mm, što je u usporedbi s karavanskom i sedan verzijama kraće za 60 mm. To nije nezanemarivo jer hatchback je time i osjetno agilnija i dinamičnija izvedba kada je riječ o vožnji. Rekli smo već i da je prednji prevjes identičan u sve tri izvedbe - od središta prednjeg kotača do vrha prednje haube on iznosi 935 mm - a stražnji varira o izvedbi: Hatchback 795 mm, Sedan 995 mm, a Touring Sports 1015 mm.

Corolla hatchback u svojoj unutrašnjosti nudi u testnoj izvedbi s opremom Sport kvalitetno uređenje prostora, a sjedala su izvrsno profilirana i izvedena u crnoj tkanini sa sivim prošivima. Središnja konzola obučena je u kožu s ukrasnim šavovima. Prednja ploča ispred vozača i suvozača lijepo je dizajnirana i prekrivena kožom s ukrasnim šavovima. Što se tiče vozačke pozicije, kao i u Sedanu, sve je podređeno ergonomiji i sve upravljačke funkcije su nadohvat ruke.

I u ovoj verziji, kao i u Sedanu, vrijedi to da, bez obzira što je kabina prostrana, ako pomaknete prednja sjedala unazad, odrasle osobe u drugom redu imat će problema s prostorom za noge, no ovo je kompaktno vozilo i neki kompromis je nužan. Pomaknete li prednja sjedala malo naprijed, prostor za noge straga će biti sasvim dovoljan i za odrasle osobe. Vjerujte nam na riječ, jer smo imali priliku voziti četiri odrasle osobe, a na stražnjoj klupi uz to je na srednjem mjestu 'sjedio' kofer s prtljagom. Imamo primjedbu na drugu činjenicu, a odnosi se na volumen prtljažnika - samo 313 litara u verziji s hibridnim 2,0 motorom. Da nije riječ o ovom pogonu, bilo bi to za 48 litara više, jer je ispod pomične podnice prtljažnika smješten akumulator potreban za rad samog motora (ne baterija hibridnog pogona), kao i set za popravak guma. Da ne vozite osobe na stražnjem sjedalu, preklapanjem stražnjih naslona moglo bi se dobiti 1004 litre prostora.