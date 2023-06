Alfa Romeo Tonale u uniformi: Prvo vozilo C-SUV segmenta u službi talijanskih karabinjera

Ono je povijesno i nastalo je nakon Drugog svjetskog rata; prvi njihov Alfa Romeo bio je 1900 M 'Matta' 1951. Godinu dana kasnije, s limuzinom 1900, rođena je Gazzella, koja na jeziku tzv. Arme predstavlja koncept hitne intervencije. Njegov izravni potomak bila je Giulia iz 1960-ih, koja se koristila od 1963. do 1968. Od tada upostavila neraskidiva veza, koja je iznjedrila prave ikone: od Giulie do Alfette, od 75 do 156, do 159 i Giulia Quadrifoglio.

Mnogi od ovih automobila danas su izloženi u Muzeju Alfa Romea, u odjeljku 'Alfa Romeo u uniformi' koji je stvoren u suradnji s Armom i inauguriran 24. lipnja 2020. u povodu sto desete godišnjice marke.

'Uniformirani' modeli Alfa Romeo mijenjaju zelene boje u plave, svaki put s specifičnom opremom. Priča u priči ispričana kroz šest točaka gledišta: transformacije automobila, livreje i specifična oprema. Otud era potjera i uloga koju su Alfa Romeo u uniformama imali u kulturi, društvu i kinematografiji. Konačno, uvid u dva najslikovitija automobila: Giulia i Alfetta.