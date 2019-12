Treći vikend velike blagdanske nagradnjače donosi vrijedne nagrade naših partnera. Uključite se!

Ovaj vikend imate priliku osvojiti vrijedne nagrade naših partnera. Nagradno pitanje pronađite u članku i uključite se u blagdansku čaroliju tportala

Egmont i Pragma komunikacije daruju vam knjigu Disney Junior, '5-minutne priče'. Kreni na čarobno putovanje sa Sofijom Prvom, posjeti Mini Maus i njezino društvo i poigraj se sa slatkim psićima. Upoznaj Vampirinu i pridruži se Doktorici Pliško i njezinim plišancima na nezaboravnoj zabavi u pidžamama. Čekaju te veseli Disnejevi junaci s kojima je svaki trenutak poseban. Sve što ti treba je pet minuta za priču!

U suradnji s Turkish Airlinesom i Turističkom zajednicom Sejšela tportal jednog od vas daruje petodnevnim putovanjem na Sejšele za dvoje. Netko od vas osvojit će u potpunosti organizirani put na Sejšele koji uključuje dvije avionske karte, prijevoz do hotela, smještaj za dvoje na bazi pet noćenja s doručkom u dva luksuzna hotela na dva otoka i privatne ture s vodičem koji će vas upoznati s ovom idiličnom otočnom državom koja iz godine u godinu privlači turiste iz cijelog svijeta. Nagradni natječaj ovog puta će se odvijati na Instagramu, a sve što trebate učiniti jest zapratiti našu Instagram stranicu @tportal.hr i na svom Instagram profilu objaviti fotografiju kojom ćete nam dočarati što planirate raditi i kako se planirate provoditi na Sejšelima. Primjerice, uslikajte sebe i osobu koju planirate povesti sa sobom na putovanje kako ispijate koktele na snijegom prekrivenoj terasi dok zamišljate kako se sunčate na nekoj od čuvenih sejšelskih plaža. Ili nam pošaljite fotografiju vašeg zadnjeg putovanja i dočarajte jedinstvenu atmosferu otkrivanja novih destinacija. Ne zaboravite u opisu objavljene fotografije ispisati heštegove: #volimputovati #seychellesislands #visitseychelles #widenyourworld #turkishairlines i #tportal te otključati vaš Instagram profil kako bi on bio vidljiv svima te kako bismo samim time vašu fotografiju mogli uzeti u obzir prilikom odabira pobjednika. Desetodnevni nagradni natječaj počinje 9. prosinca i traje sve do 19. prosinca, nakon čega sturčni stožer odabire najkreativniju fotografiju čiji vlasnik osvaja ovo vrijedno putovanje. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Pickbox NOW poklanja vaučer za Pickbox NOW videopaket koji će uključivati sav sadržaj na 3 mjeseca. Upotpunite blagdansku atmosferu i iščekivanje Božića uz MAXtv To Go I Pickbox NOW! MAXtv To Go nudi zabavu za cijelu obitelj uz filmske, dječje, dokumentarne I glazbene kanale. Uživajte u hit serijama, ekskluzivnim premijerama i filmskim klasicima uz Pickbox NOW videopaket na pretplatu jer ovih blagdana donosimo mnoštvo božićnih filmova za cijelu obitelj! Uz uslugu Snimalica nema više propuštenog sadržaja - počnite odmah gledati sadržaj ispočetka ili snimite željeni TV sadržaj i naknadno ga pogledajte.

Coca-Cola tportalovim čitateljima daruje paket proizvoda Coca-Cola PLUS COFFEE. Coca-Cola je nedavno obogatila svoju ponudu novitetom na hrvatskom tržištu, a riječ je o gaziranom piću koje sadrži 50 posto više kofeina i nula kalorija, Coca-Cola PLUS COFFEE. Proizvod koji je lansiran ovog proljeća, do kraja godina bit će dostupan u čak 25 zemalja diljem svijeta. Spoj kave i poznatog okusa Coca-Cole ljubiteljima ovog legendarnog pića donijet će novo osvježenje, a posebno će se svidjeti svakome tko u piću želi manje šećera, a više kofeina. Coca-Cola PLUS COFFEE odličan je „podizač“ pa je idealan izbor u trenucima umora.

Web trgovina svezabebu.hr odlučila vas je nagraditi s Nbbling ogrlicom za mamu, koja je ujedno i grickalica za bebu. Predivne Nibbling ogrlice su apsolutni hit za bebe i njihove majke, ali beba će se razveseliti ako ih vidi i na teti, baki ili kumi. Izrađene su od 100% food grade silikona (non-toxic, bez BPA i teških metala), a predivne pastelne boje čine ih još privlačnijima i modernijima. Savršeno prijanjaju u male rukice, i posebno su ugodne i sigurne za grickanje zahvaljujući teksturi i kvaliteti materijala koja će ublažiti patnje prilikom izbijanja zubića te nježno masirati desni. Majke se ne moraju odreći detalja kojima obožavaju nadopuniti svoj modni stil zbog bebe koja sve gricka i stavlja u usta. Uz Nibbling nakit moda i majčinstvo idu zajedno. Nibbling je broj jedan brend u UK za proizvodnju nakita i opreme za bebe. Uz inovativni, svestrani i šareni dizajn, svi proizvodi ne samo da su moderni, nego i sigurni za nošenje oko djece. Pogledajte ponudu Nibbling nakita prilagođenoga za mame i bebe.

Vježbaonica jednom dobitniku poklanja online vježbanje mjesec dana u MAT grupi na Facebook stranici, te gratis traku za vježbanje. Vježbaonica je studio za vježbanje specijaliziran za pokret, mjesto na kojem će vas stručnjaci naučiti kako se pravilno kretati za život pred vama. Koristimo sustavan pristup temeljen na znanosti, praksi i intuiciji te nudimo kompletnu uslugu - od dijagnostike stanja pojedinca, korektivnog pristupa pokretu, manualnih usluga terapije te različitih vrsta treninga. Nudimo individualno ili grupno vježbanje za različite tipove korisnika poput potpunih početnika i naprednijih vježbača te umirovljenika i trudnica. Vježbaonica je centar u kojem ćete naučiti kako pravilno i pametno vježbati, svjesno pomaknuti svoje granice, riješiti se bolnosti suvremenog načina života te postati snažni, funkcionalni i zdravi. Ako želite vježbati pametnije i bolje, javite nam se putem Facebook ili Web stranice Vježbaonice!

Poklanjamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro i romobil Xiaomi M365. Redmi Note 8 pro dolazi u paketu s izvrsnom cijenom, gaming procesorom, velikim kapacitetom baterije. Na njegovoj poleđini nalaze se četiri stražnje kamere i čitač otiska prsta. Glavna kamera ima nevjerojatnih 64 MP, a dolazi s potpisom kompanije Samsung. Makro kamera omogućuje makro zumiranje, te iz blizine može prikazati sve nevjerojatne detalje. Moćne kamere snimaju fotografije u ultra visokoj rezoluciji, a imaju mogućnost snimanja videa u visokih 4K. Prednju kameru krasni 20 MP koja je obogaćena Al tehnologijom. Za savršene selfie fotografije u svakom trenutku tu je bokeh efekt koji omogućava zamućivanje pozadine, a krajnji rezultat su profesionalne fotografije. Redmi Note 8 Pro će odgovarati svakom gameru. Njegov Helio G90T omogućava pokretanje video igara visokog intenziteta. Što je najzanimljivije kod ovog uređaja je to da ima tekuće hlađenje. Tekuće hlađenje čuva procesor od velikog zagrijava i to je razlog zašto možete igrati video igre više od 10 sati. Osim savršenog procesora tu je i savršena baterija. Koja omogućava potpuno uživanje u video igrama preko 10 sati bez potrebe za punjenjem. U prodajom paketu zajedno s njim dolazi punjač od 18 W koji u rekordnih 2 sata može napuniti bateriju do 100%. Xiaomi M365 – odličan način za izbjegavanje gradske gužve. Njegov moderan dizajn i tamno-siva boja s crvenim detaljima nikoga ne stavlja ravnodušnim. Romobil je lagan i prenosiv, a preklapa se u 3 sekunde. Izrađen je od kombinacije metala i polikarbonata, a teži 12,5 kilograma. Ide brzinom od 25 km/h, a pokreće ga baterija snage od 1865 mAh. Baterija se može napuniti na maksimalnih 100% u roku od 4-5 sati. Može podnijeti osobu težine od 100 kg. Romobil ima mogućnost da se preko Bluetootha spoji s vašim pametnim telefonom. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Indigo knjiga poklanja jedan primjerak knjige Izgubljena noć - Andrea Bartz. Savršen psihološki triler za ljubitelje romana Djevojka u vlaku i Nestala. Bestseler prema kojem se snima tv serija u produkciji Mile Kunis. Što se zaista dogodilo one noći kad je Edie umrla? Godine 2009. Edie je bila vladarica hipsterske elite New Yorka. Njezin nesputan duh i karizmatična osobnost činili su je najsjajnijom zvijezdom grupe mladih diplomaca koji su živjeli u loftovima u umjetničkoj četvrti Brooklyna. Raspojasani tulumi, odlasci na gaže i snovi o umjetnosti bili su njihov svijet, dekadentan život njihov potpis. Jedne takve raskalašene noći Edie je umrla. Uz njezino tijelo pronađeno je kratko oproštajno pismo. Šok i tuga rasuli su grupu prijatelja i era zajedništva i ludih tuluma naglo je završila. Deset godina poslije Lindsay, nekoć Ediena najbolja prijateljica, otkriva uznemirujuću videosnimku iz one noći kad je Edie umrla i pita se je li Edie zapravo ubijena. I još gore – snimka ukazuje na to da bi Lindsay i sama u to mogla bila upletena. Izgubljena noć vješto je napisan psihološki triler, ali i više od toga. Ona je i lirično putovanje u mračne kutke sjećanja i ljudske psihe, kao i portret života mladih ljudi u New Yorku u životnom razdoblju kad se osjećaju nedodirljivo i nepobjedivo, s mnogim mogućnostima pred sobom. 'Ako ste se ikad probudili ne sjećajući se onoga što se dogodilo prošle noći i zatim opet sve to ponovili… eh, ovo je prava knjiga za vas.' – Caroline Kepnes, autorica bestselera Ti. 'Jako mi se svidio ovaj zaista kul triler koji čitatelja vodi ravno među otkačenu ekipu New Yorka. Emocionalno ranjena pripovjedačica držat će vas u neizvjesnosti do samoga kraja. Pročitala sam knjigu u dva dana!' – C. J. Tudor, autorica hita Čovjek od krede.

Kino SC poklanja 2x1 ulaznicu za stand-up nastup Pedje Bajovića 'Najbolji' sat i kusur' - u petak, 31.01.2020. na pozornici kina SC. Pedja Bajović, jedan od pokretača hrvatske i regionalne stand-up komedije, nastupit će povodom 15 godina svoje karijere u petak, 31.01.2020. na pozornici kina SC s predstavom “Najbolji’ sat i kusur”. Pedja kaže da je nakon desetljeća i pol došlo vrijeme da svoje dosadašnje tematske predstave umirovi, pa tako publiku očekuje kompilacija najboljih fora iz popularnih “S nogu* (*sredstvo za protiv jugonostalgije i jugofobije)”, “Muškarac (o parenju i razmnožavanju)” i “Rok trajanja”, s kojima je u par tisuća izvedbi do sad nasmijao publiku u čak 30 zemalja i u stotinama gradova. Nakon što je postavio temelje domaće stand-up komedije, obišao pola svijeta, bio u završnici svjetskog natjecanja za najsmješnijeg čovjeka na svijetu, i sve to uspješno izbjegavajući televizijske opcije, Pedja ni nakon 15 godina karijere ne prestaje pomicati granice i širiti raznovrsne formate stand-up izvedbe. Tako je nedavno u Zagrebu rasprodao “The Balkan show” s kojim je postao prvi domaći stand-up komičar koji je producirao i održao svoj cjelovečernji solo show na engleskom jeziku, dok je u Sarajevu nedavno rasprodao svoje tri različite tematske predstave, tri dana zaredom, u tri različita prostora i sve to uz javno snimanje, čije će djelo - kako najavljuje - svoje mjesto naći na ekranima. Zagreb će tako biti veliko finale njegovog obilježavanja 15 godina karijere, koje neće propustiti brojni ljubitelji ovog domaćeg stand-up komičara, a neki su već posjetili ENTRIO i osigurali svoja mjesta. Što se sve nalazi u tih najboljih sat i kusur možda ne znamo, ali ono što znamo je da će Pedja Bajović svoju dobru publiku neupitno nagraditi što većim “kusurom” u obliku bezvremenskog urbanog balkanskog humora.

Amaranthine poklanja jednu narukvicu. Amaranthine - nakit koji priča najljepše priče. Najljepši su komadi nakita oni koji pričaju priču, protkani nekom, nama posebnom porukom. Oni koje pažljivo čuvamo i baš uvijek držimo blizu, ne samo zato što su estetski beskrajno lijepi ili zato što nadopunjavaju naše modne kombinacije, već i zato što nas vežu, poput podsjetnika, za ljude, osjećaje i trenutke. Amaranthine nakit upravo je takav nakit, onaj koji priča najljepše priče, inspiriran ljepotom življenja i bezuvjetnom ljubavi, emocijom koja je istovremeno i snažna i nježna, a oko koje se vrti čitav svijet. I samo ime brenda Amaranthine svjedoči o nečem "beskrajnom, trajnom, vječnom i besmrtnom", svemu onome što bi prava ljubav trebala biti, a upravo je ta nepobjediva i čudesna ljubav ugrađena u svaki komad pedantno, ručno izrađenog nakita. No, osim posebnih poruka i velike emotivne vrijednosti, Amaranthine nakit odlikuje i sinergija s bogatom hrvatskom tradicijom, veza s korijenima, poviješću i baštinom iz koje brend često crpi nadahnuće. Amaranthine je u fokus svog stvaranja smjestio "botun", element tradicionalnog nakita hrvatske obale i otoka koji je nekoć krasio mušku narodnu nošnju da bi se nešto kasnije preselio na ženske uši i simbolizirao njihovu zrelost za udaju. Godine 2007. Hrvatska je turistička zajednica "botun" proglasila tradicionalnim hrvatskim suvenirom, a u Amaranthine nakitu njegova je bezvremenska ljepota i elegancija dobila neki posve nov, suvremen i uzbudljiv kontekst. Ljubav prema tradiciji prožeta je tako daškom suvremenog što svaki komad nakita čini modernim dodatkom koji će uljepšati svaku odjevnu kombinaciju i začiniti svaki stil odijevanja. Okosnicu dizajna čini sedam isprepletenih likovnih elemenata - linija, boja, ploha, volumen, točka, prostor i tekstura koji pletu svoju jedinstvenu, a opet univerzalnu poruku o ljepoti življenja i ljubavi, osjećaju koji nas sve ispunjava i koji želimo pronaći i čuvati. U Amaranthine ponudi ne postoje dvije identične narukvice baš kao što ne postoje niti dvije iste osobe, a ono što odlikuje svaki komad nakita su ručno izrađeni srebrni elementi, poludragi kamen, šarene svilene i baršunaste trakice, različiti čvorovi, kopče i unikatna izrada. No, ono što Amaranthine nakit čini drugačijim i zbilja posebnim jest to što svaki komad i svaka linija pričaju neku svoju priču, protkani nekom posebnom porukom. Na vama je samo da pronađete svoju. Web: https://amaranthinestore.com/. Facebook: Amaranthine. Instagram: Amaranthine.