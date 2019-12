Poklanjamo pregršt darova naših partnera - Školske knjige, Francka, Frakture, Pickboxa i Arrive

Srijeda donosi nove nagrade naših partnera. Uključite se u tportalovu blagdansku čaroliju i razveslite vaše bližnje originalnim darovima

Školska knjiga jednom dobitniku poklanja knjige ORKESTAR PRIČA PRIČU – LABUĐE JEZERO - Jessica Courtney Tickle i ORKESTAR PRIČA PRIČU – TRNORUŽICA - Katy Flint. ORKESTAR PRIČA PRIČU – LABUĐE JEZERO - Jessica Courtney Tickle. Ovo je priča o princu, princezi labudici i zlom čarobnjaku. Princ Siegfried slavi 21. rođendan i zabavlja se s prijateljima. Stiže njegova majka, kraljica i objašnjava da je već vrijeme da nađe ženu i počne se brinuti za kraljevstvo. Saznat ćeš kako će se princeza Odetta spasiti od strašne kletve kojom ju je zli čarobnjak zarobio u tijelo labudice. Očarat će te ples malenih labudova na jezeru. Upoznat ćeš Odiliju koja je Odetti slična kao blizanka, i na kraju otkriti kako se Odetta borila protiv zlog čarobnjaka i izborila svoju slobodu. Prepusti se priči, neka te obuzme čarolija Labuđeg jezera. Uzbudljiva priča na svakoj je stranici oživljena predivnim ilustracijama i originalnim glazbenim dionicama. Pritisnite notu i poslušajte, a na kraju knjige potražite sve glazbene ulomke s objašnjenjima i osnovnim glazbenim pojmovima. Upoznajte Petra Iljiča Čajkovskog, učite o glazbenim instrumentima i uživajte u predivnoj glazbi! ORKESTAR PRIČA PRIČU – TRNORUŽICA - Katy Flint. Priča iz klasičnog baleta oživljava uz originalnu glazbu Petra Iljiča Čajkovskog. Kada kraljevsku proslavu rođenja kraljevne Aurore prekine upad nepozvana gosta, kraljevstvo mora pronaći jedinu osobu koja može prekinuti kletvu bačenu na kraljevnu. Uzbudljiva priča na svakoj je stranici oživljena predivnim ilustracijama i originalnim glazbenim dionicama. Pritisnite notu i poslušajte, a na kraju knjige potražite sve glazbene ulomke s objašnjenjima i osnovnim glazbenim pojmovima. Upoznajte Petra Iljiča Čajkovskog, učite o glazbenim instrumentima i uživajte u predivnoj glazbi!

U suradnji s Turkish Airlinesom i Turističkom zajednicom Sejšela tportal jednog od vas daruje petodnevnim putovanjem na Sejšele za dvoje. Netko od vas osvojit će u potpunosti organizirani put na Sejšele koji uključuje dvije avionske karte, prijevoz do hotela, smještaj za dvoje na bazi pet noćenja s doručkom u dva luksuzna hotela na dva otoka i privatne ture s vodičem koji će vas upoznati s ovom idiličnom otočnom državom koja iz godine u godinu privlači turiste iz cijelog svijeta. Nagradni natječaj ovog puta će se odvijati na Instagramu, a sve što trebate učiniti jest zapratiti našu Instagram stranicu @tportal.hr i na svom Instagram profilu objaviti fotografiju kojom ćete nam dočarati što planirate raditi i kako se planirate provoditi na Sejšelima. Primjerice, uslikajte sebe i osobu koju planirate povesti sa sobom na putovanje kako ispijate koktele na snijegom prekrivenoj terasi dok zamišljate kako se sunčate na nekoj od čuvenih sejšelskih plaža. Ili nam pošaljite fotografiju vašeg zadnjeg putovanja i dočarajte jedinstvenu atmosferu otkrivanja novih destinacija. Ne zaboravite u opisu objavljene fotografije ispisati heštegove: #volimputovati #seychellesislands #visitseychelles #widenyourworld #turkishairlines i #tportal te otključati vaš Instagram profil kako bi on bio vidljiv svima te kako bismo samim time vašu fotografiju mogli uzeti u obzir prilikom odabira pobjednika. Desetodnevni nagradni natječaj počinje 9. prosinca i traje sve do 19. prosinca, nakon čega sturčni stožer odabire najkreativniju fotografiju čiji vlasnik osvaja ovo vrijedno putovanje. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Franck sretnim dobitnicima poklanja poklon paket sa širokom paletom Franck proizvoda. U poklon vrećici tako će se naći tri kutije novih funkcionalnih napitaka s kavom Energy Coffee, Protein Coffee i Smart Coffee. Radi se o novoj liniji napitaka s kavom s dodatkom funkcionalnih sastojaka proteina, vitamina i minerala za koje je dokazano da imaju zdravstvene prednosti. Za sve one koji žive ubrzanim tempom života, u poklon vrećici naći će se i tri kutije Franck Coffee&Go u tri okusa Original, Intense i Sensual, prave mljevene kave koja se brzo priprema prelijevanjem vodom, bez korištenja džezve, a koja će svim kavoljupcima pružiti puni osjećaj zadovoljstva ispijanja omiljenog napitka dok su u pokretu. U paketu također dolaze i noviteti iz linije Franck čajeva – novi okusi aronija te limunska trava-đumbir. Ove neodoljive kombinacije idealne su za sve trenutke opuštanja, a ugrijat će mnogobrojne čajoljupce u hladnim zimskim mjesecima.

Fraktura vam daruje dva hit izdanja - Krivo je jugo - Nataša Dragnić i 533 dana - Cees Nooteboom. Krivo je jugo - Nataša Dragnić. S juga nam divlji, hiroviti vjetar donosi ljubavnu i kriminalističku priču. Skupina mladih Nijemaca odlučila je doći na Brač kako bi u miru uvježbala kazališnu predstavu. No već i sam dolazak na otok postaje dramatičan: bajkovite “first impressions” brzo se poremete kad njihov kombi završi na rubu ponora. Redatelj i vozač Anton uspije ih izvući iz pogibelji, no glumci Katrin, Michael i Lisa, pisac komada Stefan i njegova djevojka Barbara ne mogu ni naslutiti što ih sve čeka. Kad stignu k Barbarinoj teti Juliji, koja živi u idiličnoj osami sa susjedom, ratnim veteranom Tomom, ona ih smjesti u kuću na stijeni. Premda bi im izolacija trebala pomoći da njihova predstava dobro napreduje, u skupini mladih nastaju trzavice, naročito kad im se pridruži mladi slikar Nikola. No tek kad zapuše jugo, situacija postaje dramatična... U svojem trećem romanu Krivo je jugo njemačko-hrvatska spisateljica Nataša Dragnić na izvrstan je način spojila ljubavnu priču i kriminalistički roman. Maestralno prikazana atmosferičnost juga, izbrušeni likovi i neprekidna latentna napetost razlozi su zbog kojih je ovo uistinu sjajno štivo.

533 dana - Cees Nooteboom. Kao da se seoskom cestom polako spuštate niz brijeg i upijate krajolik, tako savršeno jasno, tako hipnotizirajuće napisano. Je li važnije ono što se gleda ili ono što se vidi, i kako se zapiše? Između 1. kolovoza 2014. i 15. siječnja 2016. Cees Nooteboom u svojoj je knjizi danâ, za početak, odlučio promatrati svoj vrt. No tajni život kaktusa i kornjača, cvijeća i raslinja oko njegove kuće na voljenom otoku Menorci za jednog od najznačajnijih suvremenih svjetskih autora tek je početak putovanja. Nooteboomovi nas pogled i misao naime – ono što iz dana u dan gleda, vidi i zapisuje – nepogrešivo vode do intimnih pejzaža rijetke ljepote, do dubljeg iskustva svijeta u kojemu se glazba susreće s botanikom, filozofija s geografijom, a književnost s poviješću. Potaknuta Voltaireovim pozivom da se obrađuje svoj vrt, 533 dana Ceesa Nootebooma veličanstvena je pohvala mudrosti, smirenosti i sporosti, knjiga kakvu danas trebamo više nego ikada. Vječno znatiželjan i zaigran, duh njezina autora još jednom potvrđuje da je za najveće među piscima vrt isto što i svijet, a svijet isto što i vrt.

Pickbox NOW poklanja vaučer za Pickbox NOW videopaket koji će uključivati sav sadržaj na 3 mjeseca. Upotpunite blagdansku atmosferu i iščekivanje Božića uz MAXtv To Go I Pickbox NOW! MAXtv To Go nudi zabavu za cijelu obitelj uz filmske, dječje, dokumentarne I glazbene kanale. Uživajte u hit serijama, ekskluzivnim premijerama i filmskim klasicima uz Pickbox NOW videopaket na pretplatu jer ovih blagdana donosimo mnoštvo božićnih filmova za cijelu obitelj! Uz uslugu Snimalica nema više propuštenog sadržaja - počnite odmah gledati sadržaj ispočetka ili snimite željeni TV sadržaj i naknadno ga pogledajte.