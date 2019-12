Ovaj utorak daruju vas Profil knjiga, Becutan, Magicland.hr, Decathlon, Kazalište Trešnja, Indigo knjiga, Coca-Cola, Vježbaonica, Kandit i Emobile.hr

Utorak donosi nove nagrade naših partnera. Uključite se u tportalovu blagdansku čaroliju i razveslite vaše bližnje originalnim darovima

Profil knjiga vam daruje 'Obiteljski' paket knjiga koji sadrži sljedeće naslove; Obiteljski ručak – Ferran Adria, Antologija očaravajućih životinja – Ben Hoare i Blaga Leonarda da Vincija – Matthew Landrus. Antologija očaravajućih životinja – Ben Hoare. Slon se može pogledati u ogledalo i prepoznati se. Nilski konj ispušta neku vrstu gste, ružičaste sluzi koja prekriva kožu kao krema za sunčanje. Deva može popiti 100 litara vode za samo 10 minuta. To je kao da ispiješ čašu vode svake dvije sekunde. Kornjače su drevne životinje. Prve su kornjače živjele prije više od 200 milijuna godina, dok su Zemljom još hodali dinosauri. U ovoj zadivljujućoj enciklopediji pronaći ćete 100 životinja, poredanih od najvećih prema najmanjima. Svaka je životinja predstavljena kratkim tekstom sa zanimljivim detaljima, a često i nevjerojatnim podacima koji će oduševiti velikog i malog čitatelja. Žirafe će vas očarati svojom veličinom zbog koje mogu jesti lišće s vrhova stabala, ali ta veličina donosi i probleme jer novorođena beba pada na tlo s visine od dva metra; hobotnice imaju plavu krv i tri srca, a jedno prestaje kucati dok plivaju; kod gorile svaki je otisak nosa drugačiji; krzno polarnog medvjeda je prozirno, a čini se bijelo zbog načina na koji svaka dlaka reflektira svjetlo; afrički divlji psi žive u čoporima,a kihanjem odlučuju o odlasku u lov – kad dovoljno pasa kihne, čopor kreće; aksolotlova je supermoć da mu može iznova narasti dio tijela: noga, oko, pluća, rep ili dio srca! Životinjski je svijet nevjerojatno prilagodljiv svom okolišu i uvjetima života, no mi još tako malo znamo o tome. Ova je knjiga prekrasan uvod u taj očaravajući svijet, otkrit će djeci iznenađujuće podatke o svakoj životinji, inspirirati ih na daljnje istraživanje i naučiti ih razumijevanju i ljubavi prema svakoj sasvim maloj ili stvarno golemoj životinji. Kao prekrasan poklon ova knjiga i divno izgleda – svaka je životinja predstavljena i ilustracijom i fotografijom, na naslovnici i rubovima stranica je zlatotisak, a trakica će pomoći pri označavanju gdje je dijete stalo s čitanjem. Doista očaravajuća antologija!

Obiteljski ručak – Ferran Adria. Luksuzno opremljena unikatna kuharica! Što jede najbolji kuhar na svijetu? Obiteljski ručak prva je knjiga namijenjena kuhanju kod kuće s receptima chefa legendarnog restorana elBulli na sjeveru Španjolske. Od gazpacha do pečene piletine, od torte od badema do čokoladnih kolačića – detaljno promišljeni obroci organizirani u 31 uravnotežen jelovnik od tri slijeda. Većina sastojaka u receptima koristi se svakodnevno, nije skupa i može se pronaći bilo gdje u svijetu. Ferran Adrià prvi put predstavlja zbirku jednostavnih, ukusnih i pristupačnih recepata za jela koja njegovi kuhari svakodnevno jedu u elBulliju. Riječ je o najvažnijem trenutku u danu restorana, kada kuhari zajedno sjedaju za stol i jedu prije nego što otvore restoran za goste. Ferran Adrià neosporno je najbolji chef na svijetu i pune 22 godine kreativna snaga restorana elBulli. Njegov legendarni talent, kreativnost i gastronomska inovacija nadahnuli su kuhare i ljubitelje hrane širom svijeta i učinili elBulli onim što je danas. Ovo je prva njegova knjiga recepata za sve koji kuhaju kod kuće.

Blaga Leonarda da Vincija – Matthew Landrus. Priča o životu Leonarda Da Vincija. Nova knjiga o jednom od najvećih slikara i izumitelja svih vremena ovih je dana ugledala svijetlo dana u izdanju Profila. Život Leonarda Da Vincija na 68 stranica, popraćen s trideset kopija vrijednih spisa svakako je vrijedno štivo za sve ljubitelje povijesti, umjetnosti, kulture, znanosti i tehnologije. Ova prekrasna, bogato opremljena knjiga daje uvid u najvažnije događaje u Leonardovu životu, pruža izvanredan prikaz njegovog života i djela te je jedinstven i pouzdan vodič o najzanimljivijem umjetniku na svijetu. Knjiga „Blaga Leonarda da Vincija“ donosi priču o razdoblju u kojem je Leonardo živio i stvarao, o njegovu slikarskom stilu i tehnikama te njegovim izumima u vojnom inženjerstvu, građevinskim projektima, rješenjima za kazališne scenografije, proučavanjima ljudskog tijela i njegovih proporcija, proučavanjima fizike – loma svjetlosti u lećama te njegovim izrazito preciznim izradama karata i projekata za navodnjavanje riječnim kanalima. U knjizi se izmjenjuju poglavlja o Leonardovu životu s onima o njegovim izumima i najvažnijim djelima poput Mona Lise i Posljednje večere. Knjiga donosi i izvorne dokumenate – rukopise, skice i pisma - uz prijevode na hrvatski jezik. Autor knjige, Matthew Landrus, stručnjak je za povijest umjetnosti i znanosti ranoga novog vijeka u Italiji. Kao izvanredni predavač Otvorenog sveučilišta vodi tečaj o Leonardu da Vinciju. Predavao je povijest umjetnosti renesanse i srednjeg vijeka na Sveučilištu u Oxfordu i školi dizajna na Rhode Islandu, objavio niz članaka o Leonardu, a trenutačno radi na knjizi o Leonardovu divovskom samostrelu.

Becutan poklanja jedan poklon paket. Kad je riječ o njezi dječje kože, Becutan je sigurno jedan od brendova koji odmah pada na pamet obzirom da je već više od 40 godina prisutan na našem tržištu. U svom portfelju broji više od 50 kvalitetnih i raznolikih proizvoda potrebnih za njegu bebine i dječje kože koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. To potvrđuje i činjenica da je Becutan od osnutka do danas prodao više od 250.000.000,000 proizvoda što itekako govori koliko korisnici vjeruju u Becutanovu kvalitetu i dosljednost. Zato vas Tportal i ove godine nagrađuje Becutan poklon paketima koji se koriste iz generacije u generaciju. Sretni dobitnik može osvojiti vrlo vrijedne i kvalitetne proizvode za njegu i zaštitu pelenskog područja među kojima su: Becutan šampon i pjenušava kupka za djecu s lavandim uljem, Becutan ulje za djecu s lavandom, Becutan dječja bademova krema, Becutan dječja krema za njegu i zaštitu kože i Becutan sensitive maramice.

Magicland.hr poklanja narukvicu. Set narukvica koje će ovog Božića privući pažnju zanimljivim motivima i presijavajućim kristalićima. Narukvice su rađene ručno i mogu se prilagoditi svakoj ruci. Kristalni, šljokičasti i metalni elementi upotpunjuju jedni druge i čine idealan komad nakita za božićno i novogodišnje doba, no jednako tako nosive su u svakoj prilici i cijele godine. Facebook; Instagram.

Decathlon poklanja elektroničku metu za pikado. Decathlon, jedan od najvećih sportskih lanaca na svijetu, učinio je sport dostupnim svima tijekom svoje 43 godine duge tradicije. U Decathlon trgovinama, opremu za čak 70 sportova na više tisuća kvadrata mogu pronaći sve generacije, rekreativni sportaši, sportaši početnici, kao i profesionalni sportaši. Ono što Decathlon izdvaja od drugih jest kontinuirana težnja inovacijama i ulaganje u inovacije na dobrobit svih kupaca i u svim kategorijama proizvoda. Decathlon povodom lansiranja novog web shopa u kojem je internacionalno dostupan cijeli asortiman s preko 60 000 artikala, daruje čitatelje Tportala jednom interaktivnom elektroničkom igrom. Za one kojima su draže aktivnosti u zatvorenom prostoru, idealan poklon za blagdansko vrijeme je elektronička meta za pikado. Osmišljena je one koji tek počinju igrati pikado i koji su u potrazi za jednostavnom i interaktivnom grupnom igrom. Meta ED 110 ima čak 20 igara za više raznolikosti u igri, a veliki LCD zaslon omogućuje praćenje rezultata dvaju igrača istovremeno.

Kazalište Trešnja daruje vas paketom Orašar. Najljepše razdoblje u godini kazalište Trešnja obilježit će omiljenom blagdanskom bajkom djeci i odraslima diljem svijeta, predstavom Orašar koja je u prošloj sezoni dospjela na prvo mjesto ljestvice svih zagrebačkih javnih kazališta po broju gledatelja i izvedbi. Predstavu je režirao Paolo Tišljarić prema adaptaciji Lade Kaštelan. Za trajnu uspomenu na posjet kazalištu, u Trešnjinoj suvenirnici mogu se pronaći i kupiti proizvodi inspirirani ovom čarobnom bajkom, ali i ostalim predstavama s repertoara. U ovoj obljetničkoj sezoni Trešnja je kao prvo kazalište u Hrvatskoj pokrenulo online trgovinu sa svim proizvodima iz suvenirnice. Ovih blagdana kazalište Trešnja daruje jednog čitatelja paketom Orašar koji sadrži: dvije ulaznice za predstavu Orašar, za 3. siječnja u 18 sati, dječju majicu s likovima orašara te popularnu drvenu figuricu orašar.

U suradnji s Turkish Airlinesom i Turističkom zajednicom Sejšela tportal jednog od vas daruje petodnevnim putovanjem na Sejšele za dvoje. Netko od vas osvojit će u potpunosti organizirani put na Sejšele koji uključuje dvije avionske karte, prijevoz do hotela, smještaj za dvoje na bazi pet noćenja s doručkom u dva luksuzna hotela na dva otoka i privatne ture s vodičem koji će vas upoznati s ovom idiličnom otočnom državom koja iz godine u godinu privlači turiste iz cijelog svijeta. Nagradni natječaj ovog puta će se odvijati na Instagramu, a sve što trebate učiniti jest zapratiti našu Instagram stranicu @tportal.hr i na svom Instagram profilu objaviti fotografiju kojom ćete nam dočarati što planirate raditi i kako se planirate provoditi na Sejšelima. Primjerice, uslikajte sebe i osobu koju planirate povesti sa sobom na putovanje kako ispijate koktele na snijegom prekrivenoj terasi dok zamišljate kako se sunčate na nekoj od čuvenih sejšelskih plaža. Ili nam pošaljite fotografiju vašeg zadnjeg putovanja i dočarajte jedinstvenu atmosferu otkrivanja novih destinacija. Ne zaboravite u opisu objavljene fotografije ispisati heštegove: #volimputovati #seychellesislands #visitseychelles #widenyourworld #turkishairlines i #tportal te otključati vaš Instagram profil kako bi on bio vidljiv svima te kako bismo samim time vašu fotografiju mogli uzeti u obzir prilikom odabira pobjednika. Desetodnevni nagradni natječaj počinje 9. prosinca i traje sve do 19. prosinca, nakon čega sturčni stožer odabire najkreativniju fotografiju čiji vlasnik osvaja ovo vrijedno putovanje. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Indigo knjiga poklanja jedan primjerak knjige Izgubljena noć - Andrea Bartz. Savršen psihološki triler za ljubitelje romana Djevojka u vlaku i Nestala. Bestseler prema kojem se snima tv serija u produkciji Mile Kunis. Što se zaista dogodilo one noći kad je Edie umrla? Godine 2009. Edie je bila vladarica hipsterske elite New Yorka. Njezin nesputan duh i karizmatična osobnost činili su je najsjajnijom zvijezdom grupe mladih diplomaca koji su živjeli u loftovima u umjetničkoj četvrti Brooklyna. Raspojasani tulumi, odlasci na gaže i snovi o umjetnosti bili su njihov svijet, dekadentan život njihov potpis. Jedne takve raskalašene noći Edie je umrla. Uz njezino tijelo pronađeno je kratko oproštajno pismo. Šok i tuga rasuli su grupu prijatelja i era zajedništva i ludih tuluma naglo je završila. Deset godina poslije Lindsay, nekoć Ediena najbolja prijateljica, otkriva uznemirujuću videosnimku iz one noći kad je Edie umrla i pita se je li Edie zapravo ubijena. I još gore – snimka ukazuje na to da bi Lindsay i sama u to mogla bila upletena. Izgubljena noć vješto je napisan psihološki triler, ali i više od toga. Ona je i lirično putovanje u mračne kutke sjećanja i ljudske psihe, kao i portret života mladih ljudi u New Yorku u životnom razdoblju kad se osjećaju nedodirljivo i nepobjedivo, s mnogim mogućnostima pred sobom. 'Ako ste se ikad probudili ne sjećajući se onoga što se dogodilo prošle noći i zatim opet sve to ponovili… eh, ovo je prava knjiga za vas.' – Caroline Kepnes, autorica bestselera Ti. 'Jako mi se svidio ovaj zaista kul triler koji čitatelja vodi ravno među otkačenu ekipu New Yorka. Emocionalno ranjena pripovjedačica držat će vas u neizvjesnosti do samoga kraja. Pročitala sam knjigu u dva dana!' – C. J. Tudor, autorica hita Čovjek od krede.

Poklanjamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro i romobil Xiaomi M365. Redmi Note 8 pro dolazi u paketu s izvrsnom cijenom, gaming procesorom, velikim kapacitetom baterije. Na njegovoj poleđini nalaze se četiri stražnje kamere i čitač otiska prsta. Glavna kamera ima nevjerojatnih 64 MP, a dolazi s potpisom kompanije Samsung. Makro kamera omogućuje makro zumiranje, te iz blizine može prikazati sve nevjerojatne detalje. Moćne kamere snimaju fotografije u ultra visokoj rezoluciji, a imaju mogućnost snimanja videa u visokih 4K. Prednju kameru krasni 20 MP koja je obogaćena Al tehnologijom. Za savršene selfie fotografije u svakom trenutku tu je bokeh efekt koji omogućava zamućivanje pozadine, a krajnji rezultat su profesionalne fotografije. Redmi Note 8 Pro će odgovarati svakom gameru. Njegov Helio G90T omogućava pokretanje video igara visokog intenziteta. Što je najzanimljivije kod ovog uređaja je to da ima tekuće hlađenje. Tekuće hlađenje čuva procesor od velikog zagrijava i to je razlog zašto možete igrati video igre više od 10 sati. Osim savršenog procesora tu je i savršena baterija. Koja omogućava potpuno uživanje u video igrama preko 10 sati bez potrebe za punjenjem. U prodajom paketu zajedno s njim dolazi punjač od 18 W koji u rekordnih 2 sata može napuniti bateriju do 100%. Xiaomi M365 – odličan način za izbjegavanje gradske gužve. Njegov moderan dizajn i tamno-siva boja s crvenim detaljima nikoga ne stavlja ravnodušnim. Romobil je lagan i prenosiv, a preklapa se u 3 sekunde. Izrađen je od kombinacije metala i polikarbonata, a teži 12,5 kilograma. Ide brzinom od 25 km/h, a pokreće ga baterija snage od 1865 mAh. Baterija se može napuniti na maksimalnih 100% u roku od 4-5 sati. Može podnijeti osobu težine od 100 kg. Romobil ima mogućnost da se preko Bluetootha spoji s vašim pametnim telefonom. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Coca-Cola tportalovim čitateljima daruje paket proizvoda Coca-Cola PLUS COFFEE. Coca-Cola je nedavno obogatila svoju ponudu novitetom na hrvatskom tržištu, a riječ je o gaziranom piću koje sadrži 50 posto više kofeina i nula kalorija, Coca-Cola PLUS COFFEE. Proizvod koji je lansiran ovog proljeća, do kraja godina bit će dostupan u čak 25 zemalja diljem svijeta. Spoj kave i poznatog okusa Coca-Cole ljubiteljima ovog legendarnog pića donijet će novo osvježenje, a posebno će se svidjeti svakome tko u piću želi manje šećera, a više kofeina. Coca-Cola PLUS COFFEE odličan je „podizač“ pa je idealan izbor u trenucima umora.

Vježbaonica jednom dobitniku poklanja online vježbanje mjesec dana u MAT grupi na Facebook stranici, te gratis traku za vježbanje. Vježbaonica je studio za vježbanje specijaliziran za pokret, mjesto na kojem će vas stručnjaci naučiti kako se pravilno kretati za život pred vama. Koristimo sustavan pristup temeljen na znanosti, praksi i intuiciji te nudimo kompletnu uslugu - od dijagnostike stanja pojedinca, korektivnog pristupa pokretu, manualnih usluga terapije te različitih vrsta treninga. Nudimo individualno ili grupno vježbanje za različite tipove korisnika poput potpunih početnika i naprednijih vježbača te umirovljenika i trudnica. Vježbaonica je centar u kojem ćete naučiti kako pravilno i pametno vježbati, svjesno pomaknuti svoje granice, riješiti se bolnosti suvremenog načina života te postati snažni, funkcionalni i zdravi. Ako želite vježbati pametnije i bolje, javite nam se putem Facebook ili Web stranice Vježbaonice!

Kandit poklanja jedan poklon paket. Kandit No Guilt - Vodeći se svjetskim trendovima, Kandit ima novu liniju zdravih čokolada...Kandit „NO SUGAR ADDED“ su vrhunske čokolade kreirane iz visokokvalitetnih sastojaka bez dodatka šećera. Kandit Pure Dark No Sugar Added je tamna čokolada s 84 % kakaa, zaslađena Steviom i obogaćena dijetalnim. Preporučuje ju i Hrvatski Savez Dijabetičkih udruga. Bez dodatnih pojačivača okusa i aroma, pogodna je i za one koji prate posebne načine ishrane, poput KETO, VEGETARIJANSKE I VEGANSKE PREHRANE. Kandit Milk Hazelnuts No Sugar Added Dragee - Lješnjak prekriven najfinijom mliječnom čokoladom s 34 % kakao dijelova zaslađenom prirodnim šećerom Maltitolom. KANDIT THINK PINK RUBY - Najnovije otkriće u svijetu čokolada vodi nas do jedinstvenih, ružičastih zrna kakaa iz kojih je nastala 4.vrste čokolada. Zbog svoje posebne boje, plemenitog kamena rubin, ova je vrsta čokolade dobila naziv ruby. Think Pink Ruby Chocolate Pure - čuvana u posebnoj vrsti kakaovca, skrivena je ružičasta čokoladna čarolija RUBY, prepuna novog doživljaja okusa i boje, koju jednostavno morate probati da biste spoznali njenu vrijednost. Think Pink Ruby Chocolate Pearl Hazelnuts - Najfiniji lješnjak umotan u jedinstvenu Ruby čokoladu. Neponovljiva rapsodija okusa za trenutke koje želite podijeliti s najdražom osobom. Kandi Prestige - Ekskluzivna linija vrhunskih čokolada u elegantnom pakovanju svojim će iznimnim kreacijama okusa upotpuniti osjećaj sreće i nježnosti te uživanja u čaroliji koju donose Kandi Prestige čokolade. Kandi Prestige Crunchy Nuts - Vrhunska mliječna čokolada spaja savršen kremasti okus lješnjaka i hrskavog krispija. Kandi Moments - Mliječna čokolada s aromom kuhanog vina uz dodatak hrskavog keksa čini jedinstvenu kombinaciju koja će vas oboriti s nogu. Laringo Original Karamela - Jedinstvena osvježavajuća karamela s dodatkom ekstrakta biljaka blagotvornih djelovanja, kao što su kadulja, melisa i kamilica. Bonko Funny Mix – Veseli voćni mix karamela limuna, naranče, jagode i maline uz dodatak vitamina C i bez umjetnih bojila. Voćna kombinacija koja će Vam pružiti svježinu i savršen okus.