Vrijedne poklone donose vam VBZ, Franck, Pickbox, Indigo knjiga, Amaranthine, Becutan, Feravino, JYSK i ClueGo Escape Room Varaždin

Pronađite nagradno pitanje u članku i uključite se u blagdansku čaroliju tportala

VBZ vam daruje knjige Kvasomanija - Anita Šumer, Nijema pacijentica - Alex Michaelides i Šaptač - Alex North. Kvasomanija - Anita Šumer. Knjiga o pečenju kruha i peciva s domaćim kvasom. Kvasomanija otkriva svijet tradicionalnog načina pečenja s domaćim kvasom u kojem se brašno, voda i sol pretvaraju u očaravajući kruh. Mlada slovenska autorica Anita Šumer Kvasomanijom nas uvodi u već pomalo zaboravljen svijet pečenja s domaćim kvasom i otkriva nam tajne zdravog i ukusnog kruha naših baka. No Anita s domaćim kvasom ne priprema samo kruh, već je osmislila mnoštvo maštovitih i ukusnih recepata za slane i slatke delicije. S obzirom na to da proizvodi s domaćim kvasom sadrže manje glutena i više vitamina i minerala te imaju niži glikemijski indeks od proizvoda s pekarskim kvascem, hranjiviji su, lakše probavljivi i zdraviji za našu crijevnu floru. Iskušajte Anitin heljdovac s orasima, raženi kruh, pizzu, brioš, slanu ili slatku pletenicu, začinjena peciva, veganski kruh od banane, voćni kolač, kroasane i još mnogo receptura koje je pripremila za vas. Kvasomanija je bogato ilustrirana knjiga koja će sve one koji se prvi put susreću s ovakvim načinom pečenja detaljno uputiti u svaku fazu tog procesa: od uzgoja startera i pripreme kvasa preko miješenja i oblikovanja tijesta do ukrašavanja i pečenja. Zahvaljujući maštovitim tehnikama ukrašavanja, Anita Šumer postala je globalna zvijezda društvenih mreža, a svoje bogato iskustvo s pripremom domaćeg kvasa i pečenjem strastveno prenosi brojnim „kvasomanima“ diljem svijeta. Pozivam vas da se usudite započeti, a čak i ako pogriješite, ne posustajte. Uronite ruke u brašno i tijesto jer Anitine smjernice imate, a njezin kruh zasigurno će nasmiješiti sve one kojima ga poslužujete. – Hrvoje Petrić, gastronovinar. Anita živi umijeće domaćeg kvasa. Koliko ga poštuje i voli, toliko i uživa poučavati druge kako se s njime radi. – Petra Jelenić, slastičarka. Umjetnica čije je platno kruh. – Bored Panda. Ova slovenska pekarica stvara prekrasna umjetnička djela na kruhu. – Business Insider.

Nijema pacijentica - Alex Michaelides. Samo ona zna što se dogodilo… Samo joj on može pomoći da progovori i ispriča svoju priču. Forenzički psihoterapeut Theo Faber dobiva posao u The Groveu, dobro čuvanom forenzičkom odjelu u sjevernom Londonu, gdje je već šest godina smještena slikarica Alicia Berenson, nakon što je osuđena za ubojstvo supruga, poznatog modnog dizajnera Gabriela Berensona. U večeri ubojstva policija je zatekla Aliciju samu u kući, u psihički rastrojenom stanju, pokraj suprugova tijela – Gabriel je bio upucan nekoliko puta u lice – i samo su njezini otisci prstiju pronađeni na pištolju. Tijekom policijskog ispitivanja Alicia nije rekla ni riječ. Nije odgovorila ni na jedno pitanje. Nije progovorila ni kada su je optužili za Gabrielovo ubojstvo. Ostala je nijema i kada su je uhitili, odbijajući zanijekati ili priznati svoju krivnju. Jednostavno, Alicia nakon ubojstva svoga supruga više nikada nije progovorila. Slučaj Alicije Berenson i njezine ustrajne šutnje dojmio se Thea Fabera od samoga početka: zašto je Alicija odbijala progovoriti? Što je trebala značiti njezina šutnja? Je li nešto skrivala? Odlučnost u nakani da navede Aliciju da progovori i otkrije tajnu o tome zašto je ubila vlastita supruga, zamagljujući pritom na trenutke granice između terapeuta i pacijenta, odvodi Thea Fabera na zakučast put poniranja u vlastitu nutrinu i suočavanja s vlastitom prošlošću.

Šaptač - Alex North. Još shrvan iznenadnom smrću svoje supruge, Tom Kennedy vjeruje da će novi početak pomoći njemu i njegovu sinu Jakeu. Novi početak, nova kuća, novi grad. Featherbank. Ali to je gradić koji ima mračnu prošlost. Prije dvadeset godina serijski ubojica ondje je oteo i ubio pet dječaka. Sve dok ga nisu otkrili, ubojicu Franka Cartera nazivali su “Šaptač” jer je svoje žrtve mamio šapćući im noću na prozoru. Baš u vrijeme kad se Tom i Jake sele u svoj novi dom, u Featherbanku nestaje jedan dječak. Njegov nestanak ima mnogo poveznica sa zločinima Franka Cartera i ponovno potiče stare glasine da je Carter imao pomagača u zločinima. Detektivi Amanda Beck i Pete Willis, koji je nekad radio na slučaju, moraju pronaći nestala dječaka prije nego što bude prekasno, čak i ako to znači da Pete mora ponovno posjetiti starog neprijatelja u zatvoru: Šaptača. A tada se i Jake počne čudno ponašati. Jer i on čuje šaputanje i dozivanje na svom prozoru…“Roman čija su prava već prodana Hollywoodu i čiji bi se svaki napeti trenutak svidio Alfredu Hitchcocku.” – Daily Mail. “Alex North ispliće narativ koja oduzima dah kroz slojevit i utemeljen prikaz odnosa oca i sina. Ovo je majstorski primjer žanra. Nevjerojatno dobro štivo.” – Braća Russo, redatelji ‘Avengersa’. “Najbolji triler desetljeća.” – Steven Cavanagh, dobitnik nagrade ‘Gold Dagger’ za najbolji triler u 2018. godini. “Izvrsno… Čitateljima će biti teško prestati čitati ovu uzbudljivu priču...” – Publishers Weekly.

Franck sretnim dobitnicima poklanja poklon paket sa širokom paletom Franck proizvoda. U poklon vrećici tako će se naći tri kutije novih funkcionalnih napitaka s kavom Energy Coffee, Protein Coffee i Smart Coffee. Radi se o novoj liniji napitaka s kavom s dodatkom funkcionalnih sastojaka proteina, vitamina i minerala za koje je dokazano da imaju zdravstvene prednosti. Za sve one koji žive ubrzanim tempom života, u poklon vrećici naći će se i tri kutije Franck Coffee&Go u tri okusa Original, Intense i Sensual, prave mljevene kave koja se brzo priprema prelijevanjem vodom, bez korištenja džezve, a koja će svim kavoljupcima pružiti puni osjećaj zadovoljstva ispijanja omiljenog napitka dok su u pokretu. U paketu također dolaze i noviteti iz linije Franck čajeva – novi okusi aronija te limunska trava-đumbir. Ove neodoljive kombinacije idealne su za sve trenutke opuštanja, a ugrijat će mnogobrojne čajoljupce u hladnim zimskim mjesecima.

U suradnji s Turkish Airlinesom i Turističkom zajednicom Sejšela tportal jednog od vas daruje petodnevnim putovanjem na Sejšele za dvoje. Netko od vas osvojit će u potpunosti organizirani put na Sejšele koji uključuje dvije avionske karte, prijevoz do hotela, smještaj za dvoje na bazi pet noćenja s doručkom u dva luksuzna hotela na dva otoka i privatne ture s vodičem koji će vas upoznati s ovom idiličnom otočnom državom koja iz godine u godinu privlači turiste iz cijelog svijeta. Nagradni natječaj ovog puta će se odvijati na Instagramu, a sve što trebate učiniti jest zapratiti našu Instagram stranicu @tportal.hr i na svom Instagram profilu objaviti fotografiju kojom ćete nam dočarati što planirate raditi i kako se planirate provoditi na Sejšelima. Primjerice, uslikajte sebe i osobu koju planirate povesti sa sobom na putovanje kako ispijate koktele na snijegom prekrivenoj terasi dok zamišljate kako se sunčate na nekoj od čuvenih sejšelskih plaža. Ili nam pošaljite fotografiju vašeg zadnjeg putovanja i dočarajte jedinstvenu atmosferu otkrivanja novih destinacija. Ne zaboravite u opisu objavljene fotografije ispisati heštegove: #volimputovati #seychellesislands #visitseychelles #widenyourworld #turkishairlines i #tportal te otključati vaš Instagram profil kako bi on bio vidljiv svima te kako bismo samim time vašu fotografiju mogli uzeti u obzir prilikom odabira pobjednika. Desetodnevni nagradni natječaj počinje 9. prosinca i traje sve do 19. prosinca, nakon čega sturčni stožer odabire najkreativniju fotografiju čiji vlasnik osvaja ovo vrijedno putovanje. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Pickbox NOW poklanja vaučer za Pickbox NOW videopaket koji će uključivati sav sadržaj na 3 mjeseca. Upotpunite blagdansku atmosferu i iščekivanje Božića uz MAXtv To Go I Pickbox NOW! MAXtv To Go nudi zabavu za cijelu obitelj uz filmske, dječje, dokumentarne I glazbene kanale. Uživajte u hit serijama, ekskluzivnim premijerama i filmskim klasicima uz Pickbox NOW videopaket na pretplatu jer ovih blagdana donosimo mnoštvo božićnih filmova za cijelu obitelj! Uz uslugu Snimalica nema više propuštenog sadržaja - počnite odmah gledati sadržaj ispočetka ili snimite željeni TV sadržaj i naknadno ga pogledajte.

Poklanjamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro i romobil Xiaomi M365. Redmi Note 8 pro dolazi u paketu s izvrsnom cijenom, gaming procesorom, velikim kapacitetom baterije. Na njegovoj poleđini nalaze se četiri stražnje kamere i čitač otiska prsta. Glavna kamera ima nevjerojatnih 64 MP, a dolazi s potpisom kompanije Samsung. Makro kamera omogućuje makro zumiranje, te iz blizine može prikazati sve nevjerojatne detalje. Moćne kamere snimaju fotografije u ultra visokoj rezoluciji, a imaju mogućnost snimanja videa u visokih 4K. Prednju kameru krasni 20 MP koja je obogaćena Al tehnologijom. Za savršene selfie fotografije u svakom trenutku tu je bokeh efekt koji omogućava zamućivanje pozadine, a krajnji rezultat su profesionalne fotografije. Redmi Note 8 Pro će odgovarati svakom gameru. Njegov Helio G90T omogućava pokretanje video igara visokog intenziteta. Što je najzanimljivije kod ovog uređaja je to da ima tekuće hlađenje. Tekuće hlađenje čuva procesor od velikog zagrijava i to je razlog zašto možete igrati video igre više od 10 sati. Osim savršenog procesora tu je i savršena baterija. Koja omogućava potpuno uživanje u video igrama preko 10 sati bez potrebe za punjenjem. U prodajom paketu zajedno s njim dolazi punjač od 18 W koji u rekordnih 2 sata može napuniti bateriju do 100%. Xiaomi M365 – odličan način za izbjegavanje gradske gužve. Njegov moderan dizajn i tamno-siva boja s crvenim detaljima nikoga ne stavlja ravnodušnim. Romobil je lagan i prenosiv, a preklapa se u 3 sekunde. Izrađen je od kombinacije metala i polikarbonata, a teži 12,5 kilograma. Ide brzinom od 25 km/h, a pokreće ga baterija snage od 1865 mAh. Baterija se može napuniti na maksimalnih 100% u roku od 4-5 sati. Može podnijeti osobu težine od 100 kg. Romobil ima mogućnost da se preko Bluetootha spoji s vašim pametnim telefonom. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Indigo knjiga poklanja jedan primjerak knjige Izgubljena noć - Andrea Bartz. Savršen psihološki triler za ljubitelje romana Djevojka u vlaku i Nestala. Bestseler prema kojem se snima tv serija u produkciji Mile Kunis. Što se zaista dogodilo one noći kad je Edie umrla? Godine 2009. Edie je bila vladarica hipsterske elite New Yorka. Njezin nesputan duh i karizmatična osobnost činili su je najsjajnijom zvijezdom grupe mladih diplomaca koji su živjeli u loftovima u umjetničkoj četvrti Brooklyna. Raspojasani tulumi, odlasci na gaže i snovi o umjetnosti bili su njihov svijet, dekadentan život njihov potpis. Jedne takve raskalašene noći Edie je umrla. Uz njezino tijelo pronađeno je kratko oproštajno pismo. Šok i tuga rasuli su grupu prijatelja i era zajedništva i ludih tuluma naglo je završila. Deset godina poslije Lindsay, nekoć Ediena najbolja prijateljica, otkriva uznemirujuću videosnimku iz one noći kad je Edie umrla i pita se je li Edie zapravo ubijena. I još gore – snimka ukazuje na to da bi Lindsay i sama u to mogla bila upletena. Izgubljena noć vješto je napisan psihološki triler, ali i više od toga. Ona je i lirično putovanje u mračne kutke sjećanja i ljudske psihe, kao i portret života mladih ljudi u New Yorku u životnom razdoblju kad se osjećaju nedodirljivo i nepobjedivo, s mnogim mogućnostima pred sobom. 'Ako ste se ikad probudili ne sjećajući se onoga što se dogodilo prošle noći i zatim opet sve to ponovili… eh, ovo je prava knjiga za vas.' – Caroline Kepnes, autorica bestselera Ti. 'Jako mi se svidio ovaj zaista kul triler koji čitatelja vodi ravno među otkačenu ekipu New Yorka. Emocionalno ranjena pripovjedačica držat će vas u neizvjesnosti do samoga kraja. Pročitala sam knjigu u dva dana!' – C. J. Tudor, autorica hita Čovjek od krede.

Amaranthine poklanja jednu narukvicu. Amaranthine - nakit koji priča najljepše priče. Najljepši su komadi nakita oni koji pričaju priču, protkani nekom, nama posebnom porukom. Oni koje pažljivo čuvamo i baš uvijek držimo blizu, ne samo zato što su estetski beskrajno lijepi ili zato što nadopunjavaju naše modne kombinacije, već i zato što nas vežu, poput podsjetnika, za ljude, osjećaje i trenutke. Amaranthine nakit upravo je takav nakit, onaj koji priča najljepše priče, inspiriran ljepotom življenja i bezuvjetnom ljubavi, emocijom koja je istovremeno i snažna i nježna, a oko koje se vrti čitav svijet. I samo ime brenda Amaranthine svjedoči o nečem "beskrajnom, trajnom, vječnom i besmrtnom", svemu onome što bi prava ljubav trebala biti, a upravo je ta nepobjediva i čudesna ljubav ugrađena u svaki komad pedantno, ručno izrađenog nakita. No, osim posebnih poruka i velike emotivne vrijednosti, Amaranthine nakit odlikuje i sinergija s bogatom hrvatskom tradicijom, veza s korijenima, poviješću i baštinom iz koje brend često crpi nadahnuće. Amaranthine je u fokus svog stvaranja smjestio "botun", element tradicionalnog nakita hrvatske obale i otoka koji je nekoć krasio mušku narodnu nošnju da bi se nešto kasnije preselio na ženske uši i simbolizirao njihovu zrelost za udaju. Godine 2007. Hrvatska je turistička zajednica "botun" proglasila tradicionalnim hrvatskim suvenirom, a u Amaranthine nakitu njegova je bezvremenska ljepota i elegancija dobila neki posve nov, suvremen i uzbudljiv kontekst. Ljubav prema tradiciji prožeta je tako daškom suvremenog što svaki komad nakita čini modernim dodatkom koji će uljepšati svaku odjevnu kombinaciju i začiniti svaki stil odijevanja. Okosnicu dizajna čini sedam isprepletenih likovnih elemenata - linija, boja, ploha, volumen, točka, prostor i tekstura koji pletu svoju jedinstvenu, a opet univerzalnu poruku o ljepoti življenja i ljubavi, osjećaju koji nas sve ispunjava i koji želimo pronaći i čuvati. U Amaranthine ponudi ne postoje dvije identične narukvice baš kao što ne postoje niti dvije iste osobe, a ono što odlikuje svaki komad nakita su ručno izrađeni srebrni elementi, poludragi kamen, šarene svilene i baršunaste trakice, različiti čvorovi, kopče i unikatna izrada. No, ono što Amaranthine nakit čini drugačijim i zbilja posebnim jest to što svaki komad i svaka linija pričaju neku svoju priču, protkani nekom posebnom porukom. Na vama je samo da pronađete svoju. Web: https://amaranthinestore.com/. Facebook: Amaranthine. Instagram: Amaranthine.

Becutan poklanja jedan poklon paket. Kad je riječ o njezi dječje kože, Becutan je sigurno jedan od brendova koji odmah pada na pamet obzirom da je već više od 40 godina prisutan na našem tržištu. U svom portfelju broji više od 50 kvalitetnih i raznolikih proizvoda potrebnih za njegu bebine i dječje kože koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. To potvrđuje i činjenica da je Becutan od osnutka do danas prodao više od 250.000.000,000 proizvoda što itekako govori koliko korisnici vjeruju u Becutanovu kvalitetu i dosljednost. Zato vas Tportal i ove godine nagrađuje Becutan poklon paketima koji se koriste iz generacije u generaciju. Sretni dobitnik može osvojiti vrlo vrijedne i kvalitetne proizvode za njegu i zaštitu pelenskog područja među kojima su: Becutan šampon i pjenušava kupka za djecu s lavandim uljem, Becutan ulje za djecu s lavandom, Becutan dječja bademova krema, Becutan dječja krema za njegu i zaštitu kože i Becutan sensitive maramice.

Feravino daruje najsretnijeg čitatelja sa šest butelja pjenušca Francesca. Jeste li spremni za novogodišnju zdravicu? Predlažemo 100 posto hrvatske pjenušce od vinograda do boce s potpisom Feravina, sjajne i za lagane novogodišnje koktele. Lagani, prozračni, osvježavajući! Baš se takvi kokteli piju na dočeku nove godine, a glavni im je sastojak pjenušac i to onaj proizveden charmat metodom kakav se čuva u podrumu poznate slavonske vinarije Feravino. Grasecco od 100 posto graševine i Francesca od 100 posto frankovke, moderni su, urbani pjenušci, koji će vas najprije privući mladenačkom, hipsterskom etiketom, a potom nezaboravnim okusom. Jedinstven Grasecco dolazi u dvije kategorije – brut i ekstra brut. Nježne je zelenkaste boje, voćnih mirisa zelenih jabuka u kombinaciji s ledenom svježinom i ugodne bademaste gorčine graševine. Francesca je nježne ružičaste boje, suptilnog mirisa zrelog nara i bogatog dugotrajnog okusa u kojem dominiraju jagoda i malina. Grasecco i Francesca sjajan su aperitiv za intimna druženja ili svečane trenutke, a njihov osvježavajući karakter do izražaja dolazi i u koktelima koje trendseteri jednostavno ne propuštaju. Od ovih pjenušaca Filip Lipnik, poznati hrvatski barmen Swanky Monkey Gardena kreirao je Miss i Brku, dva neodoljiva signature koktela. Miss Francesca - Sastojci: šest, sedam kockica leda; Disaronno amaretto 0,04 dcl; jagoda pire 0,04 dcl; menta 4 do 5 listića; limeta svježa 0,01 dcl; Francesca 0,10 dcl. Priprema: U čašu staviti šest, sedam kockica leda, dodati 0,04 dcl Disaronno amaretta i 0,04 dcl jagoda pirea. Dodati par listića mente i 0,01 dcl svježe limete. Na kraju uliti 0,10 dcl Francesce. Uživat ćete bez obzira pijete li ga sami ili u društvu. Brko Grasecco - Sastojci: šest, sedam kockica leda; Italicus 0,05 dcl; vanilija syrup monin 0,02 dcl; Grasecco extra brut 0,10 dcl; 3-4 kriške limete. Priprema: U čašu staviti šest do sedam kockica leda, dodati 0,05 dcl Italicusa, 0,02 dcl Monin sirupa od vanilije i lagano pomiješati barmenskom žlicom. Nakon toga niz barmensku žlicu uliti 0, 10 dcl Grasecca, ukrasiti s tri do četiri kriške limete i lagano promiješati. Osvježavajući i lagani koktel savršen za party.

JYSK poklanja staklenu kuglu HANSKE. Kako bi se vaš dom pretvorio u pravu oazu udobnosti u kojoj će nadolazeći blagdani zablistati posebnim sjajem i toplinom, pobrinuo se JYSK koji je pripremio jedinstvene proizvode iz svog bogatog asortimana. JYSK vam tako poklanja prekrasnu viseću, staklenu kuglu HANSKE koja će uz svijećnjak GEFJON neobičnog dizajna, praktični fenjer PYNT te svjetleći bor ASATOR naglasiti udobnost doma i ugođaj Božića učiniti još većim. Ne preostaje vam ništa drugo nego da se s cijelom obitelji udobno smjestite te uživate u pogledu na svojčarobni prozorski kutak.