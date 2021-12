Žustra rasprava o covid potvrdama; Grmoja Pupovcu prijetio tužbom, a Palića pitao kad će izaći iz ormara. Bačić uzvratio: Tko je pravi organizator referenduma?

Ustavni sud donio je odluku da su COVID potvrde u sustavu zdravstva i socijalne skrbi u skladu s Ustavom. Odbio je i prijedloge za ocjenu ustavnosti vezano za ovlasti Stožera civilne zaštite, obvezno testiranje zaposlenika u zdravstvu i socijalnim službama te za posebne mjere prilikom primanja pacijenata. Most, pak, tvrdi da je skupio potpise za referendum. Točan broj objavit će u četvrtak

'Oni na koje se ta odluka odnosi, a to su državne i javne službe te pravne osobe u većinskom državnom vlasništvu, to sve skupa "pogađa veći broj adresata". Prethodne dvije odluke se odnose na specifične djelatnosti, osobe koje trebaju zdravstvenu zaštitu i osobe koji su korisnici socijalne skrbi. On su rizičniji sami po sebi, ovdje je šira primjena u pitanju, odnosi se na nekoliko stotina tisuća ljudi. Čak i osobe koje koriste usluge javnim i državnih službi, oni ulaze u te prostore. Svi se ne mogu staviti u istu skupinu, kao ove koji koriste usluge zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Vlada bi podrobnije trebala obrazložiti zašto je to bilo neophodno s aspekta načela razmjernosti, to napraviti na takav način', dodaje Palić.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić kaže da je Ustavni sud 99,9% mjera utvrdio da su u skladu s Ustavom te očekuje da će Ustavni sud cijeniti razloge zbog kojih je Stožer uveo u javni i državni sektor potrebu predočenja COVID potvrde.

Ustavni sud je naglasio da Stožer ubuduće mora obrazložiti svaku mjeru. SDSS-ov Milorad Pupovac kaže kako je dobro da je Ustavni sud donio tu vrstu stajališta kada je posrijedi rad Stožera i Vlade.