Predsjednik HDZ-a Karlovačke županije Damir Jelić dao je u utorak neopozivu ostavku na tu dužnost, ostaje župan do kraja mandata i na unutarstranačkim izborima ne namjerava se kandidirati ni na jednu dužnost, priopćeno je u utorak navečer iz karlovačkog HDZ-a

Na pitanje znači li to da se povlači iz politike Jelić je odgovorio kako želi "otvoriti proces rada s mladima na području političkog menadžmenta".

„Pišem doktorsku disertaciju na temu političkog menadžmenta, bavim se znanstvenim radom u sferi politike, moje je usmjerenje surađivati s mlađim ljudima, a u Karlovačkoj županiji, a ni općenito ne bavimo se dovoljno mladima u političkom djelovanju“, rekao je. Na pitanje želi li to raditi kroz stranku ili izvan nje Jelić je odgovorio kako je to „irelevantno“, da je točno da znanstvena djelatnost ne trpi strančarenja, da je to nepokriveno područje i da je moguće i kroz stranku i pedagoški mlade obogaćivati „praktičnim političkim iskustvom“.

Istaknuo je da ga je narod pet puta birao izravno, i to na parlametarnim izborima preferencijalno te na lokalnim izborima neposredno za gradonačelnika i župana.