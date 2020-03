Na pedijatriju u Ogulinu došao zaraženi s djetetom; karlovački župan krenuo u odlučan rat, nekim liječnicima prijeti zatvorom

Županijski stožer civilne zaštite, na čelu sa županom Damirom Jelićem, oglasio se danas u vezi prvog slučaja zaraze novim koronavirusom u Karlovcu. Kako je istaknuo Jelić, uvode se različite nove mjere, a najvažnije su one koje se tiču zdravstvenog sustava. Tri županijske bolnice tako će biti spojene u jednu, a liječnicima obiteljske medicine izdano je posebno upozorenje da ljude bez potrebe ne šalju na hitni prijam

'Ja zapovijedam Hrvatskom radio Karlovcu da o svemu izvještava i ljude s ogulinskog područja, jer ne vidim ovdje ogulinske medije. Možete to smatrati zapovijedi, medij ste u vlasništvu lokalne samouprave', rekao je Jelić na samom početku.

'U bolnicu mogu samo akutni i hitni pacijenti. Ako vas nešto boli, prva stvar koja vam treba pasti na pamet je da ne dolazite u bolnicu nego da dignete telefon i nazovete svog liječnika ili dom zdravlja. Ako vam se ne jave, nazovite ravnatelje domova zdravlja, oni su vam na raspolaganju i to je njihova dužnost. Oni su za to zapovjedno zaduženi! Prije desetak dana dogodila nam se situacija da je na jednoj ordinaciji obiteljske medicine osvanuo natpis 'odite na hitnu'. Ponovi li se to, čini mi se da je zatvorska kazna ono što slijedi, bez puno razgovora. Ovo je jasna poruka obiteljskim liječnicima. Ako nemaju opreme, neka se jave u dom zdravlja, ovo je vrijeme mobilizacije', rekao je Jelić.

Istaknuo je da je na dnevnoj razini u karlovačkoj bolnici oko 2100 pacijenata.

'Nemoguće je sačuvati bolnicu čistom. Naše procjene su da deset posto tih ljudi može ostati. Sve ostalo valja rasteretiti - neki idu doma, a neki u primarnu zdravstvenu zaštitu. Izdana je zapovijed za integracijom tri bolnice - od sinoć imamo jednu bolnicu. Iz kojih razloga, jasno vam je. Ako je mobilizacija, cijela Hrvatska je jedna bolnica. Drugačije se ne može funkcionirati', poručio je Jelić.

Naposljetku je naglasio da se razmatraju i druge mjere iz 'treće, četvrte i pete faze'.