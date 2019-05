Žrtve afere krađe identiteta: 'Bolje zaštititi osobne podatke dužnosnika'

Saborski zastupnici koji su žrtve krađe identiteta, čijim se osobnim podacima okoristila jedna tvrtka za kupovinu starog željeza, u srijedu su pozvali na bolju zaštitu osobnih podataka lokalnih, državnih i ostalih javnih dužnosnika

"Ni u primisli mi nije bilo da bi netko mogao zlorabiti podatke za stjecanje protuzakonite imovinske koristi. Činjenica je da u demokraciji nikada nije dovoljno transparentnosti, no, u ovim situacijama se zapitate kome svi ti osobni podaci i do koje razine trebaju biti dostupni“, upozorio je HNS-ovac, s obzirom na to da su kradljivci njihovih OIB-a došli preko kandidacijskih lista na kojima su objavljeni.

Ni HDZ-ovom Žarku Tušeku još nije točno jasno što i kako se dogodilo i dodaje da ga riječko Državno odvjetništvo nije zvalo na razgovor, ali da uskoro očekuje njihov poziv.

"OIB-i dijela političara iz moje županije, među kojima ima i gradonačelnika i načelnika, poput Krapine i Zaboka, korišteni su u nekom poslu krađe identiteta, prodaje starog željeza. Znam da to policija istražuje po nalogu Državnog odvjetništva iz Rijeke. To mi je na neki način simpatično, no, realno gledano, nije ugodno kad se netko tako lako može poigravati s tvojim podacima“, rekao je Tušek. Ne zna tko su točno sve žrtve uz njega, no, čuo je da je riječ o dvadesetak lokalnih političara iz Krapinsko-zagorske županije.

"Ne znam sam meritum slučaja, ali svakako ovo nije ugodno, očito sustav ne funkcionira, zaštitu osobnih podataka očito je moguće vrlo lako zlorabiti. Moramo svi zajedno razmisliti kako te podatke štititi“, upozorava Tušek.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić potvrdio je da je obavio razgovor u policijskoj upravi.

"Netko se vjerojatno malo zaigrao pa pokušao izvlačiti novac iz poduzeća na način da isplaćuje keš, a preko OIB-a koje je mogao pronaći. Znate da su naši OIB-i i podaci javni jer su navedeni zbog izbora na kandidacijskim listama. Ne bih to gledao kao nešto tragično, više mi je smiješno i kriminalno glupo", kazao je, dodavši da ga je to podsjetilo na lošu epizodu iz Alan Forda.

"Vrlo su neinteligentni da bi bili kradljivci, podsjeća me na Superhika. Jedino što ti je malo neugodno u životu jer moraš otići na obavijesni razgovor i reći da te ljude ne poznaješ. Da su baš pametni i nisu. Mogli su to puno bolje napraviti“, smatra Hajdaš Dončić.

Što se dostupnosti osobnih podataka političara tiče Hajdaš Dončić napominje da je „to malo blesavo, ali je to više-manje stanje u državi“.

"U normalnim europskim zemljama svi ti podaci ne bi bili javno dostupni, ali kako se mi percipiramo kao koruptivna zemlja, svi podaci političara i javnih osoba su dostupni. Mislim da je malo previše dostupno, ali vjerojatno je sad to nemoguće staviti u neke normalne okvire, što znači da bi tim podacima trebala raspolagati samo Porezna ili možda Državno odvjetništvo, nego je to dostupno svima“, mišljenja je SDP-ovac.

Dodaje da dostupnost tih podataka javnosti poveća mogućnost da se oni zloupotrijebe. Smatra da bi to trebalo promijeniti za pet do deset godina, kada „Hrvatska malo padne na indeksu koruptivnih zemalja“.

"Sada to ne zazivam. Imali smo afere Žalac i Tolušić i s te strane je dobro, a s ove strane nije dobro. Ako se bavite javnim poslom, morate se nositi s udarcima. To je tako u životu“, zaključio je Hajdaš Dončić.