Zračna luka u Hong Kongu obustavila prijavu leta, prosvjednici zaposjeli aerodrom

Služba prijave leta prekinula je s radom u hongkonškoj zračnoj luci, objavila je uprava zračne luke u utorak kao razlog navodeći prekide prouzročene protuvladinim prosvjedima

Sve nasilniji prosvjedi gurnuli su azijsko financijsko središte u najtežu političku krizu u proteklim desetljećima te predstavljaju izazov središnjim vlastima u Pekingu.

Uprava zračne luke (AA) obustavila je sve letove u zračnu luku i iz nje u ponedjeljak, no u utorak ujutro došlo je do obnavljanja nekih letova. U međuvremenu je više tisuća prosvjednika ponovno zaposjelo zračnu luku, a zrakoplovna tvrtka Cathay pacific Airways Ltd objavila je u utorak da je obustavila prijavu za sve letove.