Zovko: Najvažnije je da Hrvati izađu na izbore i ne dozvole da im netko drugi bira njihove predstavnike

Što donose izbori u BiH te kako će se razriješiti najdublja politička kriza u toj zemlji u emisiji Otovreno pokušali su odgovoriti gosti: Ivo Lučić, povjesničar; Domagoj Hajduković, saborski Odbor za vanjsku politiku (Socijaldemokrati); Dražen Barbarić, politolog, Sveučilište u Mostaru te Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu (HDZ)

- Ovi s izbori posebno važni, teško je sad govoriti koji su bili najvažniji. Nama su sad ovi bitni, oni su aktualni, i ono što je razlika između ovih izbora i nekih prijašnjih izbornih procesa u BiH je to što je BiH sada u stanju neustavnosti i nezakonitosti. Dakle ovaj nametnuti izborni zakon je neustavan, on onemogućava ispunjenje hrvatskog prava na konstitutivnost što je zagarantirano Ustavom i zato je on problematičan. Nije pitanje tko će pobijediti na ovim izborima, zapravo je pitanje samih izbora, legitimiteta i legaliteta tog izbornog procesa. Ako se nešto tu ne učini onda rezultat zapravo uopće neće biti bitan, BiH će i dalje tonuti u neustavnost, odnosno, kriza će se sve više produbljivati. Zato je neophodno da se promjeni taj izborni sustav i zemlja vrati u ustavnost, poručio je Lučić.

Politolog Dražen Barbarić sa Sveučilišta u Mostaru ističe da u BiH, bez obzira na kampanju, u ovom trenutku postoje tri paralelna politička svijeta.

- I to se naravno reflektira i na političke procese, Meni se čini da pratite samo jedan segment apsolutno ne biste znali što se događa u Sarajevu ili Banjaluci. Dakle mi kao da živimo u nekakve tri paralelne političke realnosti i svaka od njih ima svoju zasebnu dinamiku. Primjerice u Republici Srpskoj kada se podvuče crta, kampanja se svodi na to tko će bolje ili efikasnije zaštititi interese Republike Srpske u odnosu na političko Sarajevo. S druge strane kod Hrvata imate nekakvo zbijanje redova, mi uvijek pristajemo na suzbijanje pluralizma jer nas demografska inferiornost i nepravedan politički sustav i ovaj izborni zakon prisiljava na to. A Sarajevo vodi nekakvu vlastitu dinamiku gdje se kontaminira, gdje se stvara atmosfera i politika straha, gdje se biračko tijelo zapravo priprema na nekakve fantazmagorijske, izmaštane scenarije nasilja, raspada, obnove Herceg Bosne ili odcjepljenja republike Srpske. Ali zapravo je upravo taj centar blokator svih procesa koji ni mogli eventualno dovesti i do pravednijeg zbornog sustava i do funkcionalnije BiH, ustvrdio je Barbarić.

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko (HDZ) poručuje kako je najvažnije da Hrvati izađu na izbore i ne dozvole da im netko drugi bira njihove predstavnike.