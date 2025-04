Zovko: Mali ribari su opterećeni administracijom i prekomjernom regulacijom

Stavljen naglasak na niske profitne marže

HDZ-ova eurozastupnica je pozdravila činjenicu da se projekt, pod nazivom “Small-scale fisheries turning digital: how to do it right?”, implementirao upravo u Sredozemlju, gdje djeluje 42% ukupne flote EU-a, a čak 80% plovila čine mala obalna plovila i istaknula važnost rasprave o budućnosti malih ribara – segmenta ribarskog sektora koji je istovremeno i najranjiviji i najvažniji. Ti ribari često rade s niskim profitnim maržama, bez adekvatnog pristupa socijalnim pravima i uz ograničene resurse, a istodobno čuvaju obalni identitet i višestoljetno znanje.

Dodala je kako se kroz svoj rad u Europskom parlamentu, osobito kao izvjestiteljica za izvješće o ulozi oceanske diplomacije i izvješće o preporukama Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja, dosljedno zalaže za uravnotežen pristup ribarstvenim politikama, koji podjednako uvažava okolišne, gospodarske i društvene aspekte.

„U razgovorima s malim ribarima, jasno su mi ukazali na svoje probleme – administrativni teret i prekomjerna regulacija onemogućavaju im vršenje njihove djelatnosti. Njihovi glasovi nisu dovoljno zastupljeni, unatoč činjenici da je ribarstvo isključiva nadležnost EU-a. Zato ću se i dalje boriti za njih – dostojanstvene, otporne radnike koji čuvaju našu obalu, kulturu i baštinu“, poručila je Zovko.

Važnost novog projekta Fish-X

Posebno je naglasila potrebu za pojednostavljenjem izvještavanja u ribarstvu te prepoznavanjem vrijednosti digitalnih alata u promicanju sljedivosti, transparentnosti i održivosti duž cijelog opskrbnog lanca. U tom kontekstu, Fish-X projekt ribarima omogućuje pristup prostornom planiranju, obranu prava na tradicionalna ribolovna područja te uključivanje u donošenje odluka koje izravno utječu na njihovu egzistenciju.

„Digitalizacija je moćan alat – ali samo ako služi ljudima. Naša je odgovornost da mali ribari ne budu isključeni iz te tranzicije, nego da budu njezini glavni dionici“, zaključila je Zovko.

Poseban doprinos konferenciji dao je i Marko Kožul, mali ribar iz Zadra koji je sudjelovao u provedbi Fish-X projekta u Velebitskom kanalu. Kožul je pohvalio inicijativu, istaknuvši važnost pravilne kontrole ribolovnih aktivnosti, osobito u borbi protiv nezakonitog ribolova i nepravilnosti u prodaji profesionalne opreme.

Uz Zovko i Kožula, na konferenciji su govorili i Jana Stünkel, koordinatorica projekta Fish-X, Eckehard Reussner, voditelj odjela za upravljanje podacima, DG MARE Europske komisije i Nelson Caracol, mali ribar iz Portugala.