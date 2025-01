'Zoki i Plenki mogu biti uvrijeđeni, ali predsjednik Vlade i države - ne. HDZ se ponaša djetinjasto'

HDZ je imao priliku, smatra analitičar, da okrene stvari te da prizna da je Milanovićeva pobjeda bila velika i da su napravili grešku s lošim kandidatom, ali da istovremeno i dalje ostaju jača stranka s obzirom na to da su u kontroli - 99 posto.

'Oni se sada ponašaju kao poražena strana, kao loši gubitnici, kojima su svi krivi zbog poraza. I to je opet psihološko pitanje do razine na kojoj se postavlja problem funkcioniranja institucija. Nikog od njih nije briga za funkcioniranje institucija, više ih je briga za vlastito samorazumijevanje ili ego. Tu je opet najveća odgovornost Zorana Milanovića, koji po Ustavu kao najvažniju zadaću ima, ne vojsku, ni obavještajne službe, ni diplomaciju, nego podešavanje odnosa među institucijama, što uopće nije radio do sada. Ali i to ne opravdava ovaj djetinjast odgovor HDZ-a. I to djetinjast odgovor s veoma ozbiljnim konsekvencama po milijune odraslih ljudi', zaključuje Puhovski.